Житель Башкирии собирался воевать за Украину

Posted 28 января, 15:58
Published 28 января, 15:58
Modified 28 января, 18:43
Updated 28 января, 18:43
Следствие считает, что задержанный собирался пересечь границу через неназванное «третье государство» — вероятно, имеется ввиду страна, из которой можно попасть в Украину. Целью поездки мужчины же являлось вступление в её вооружённые силы, а именно «Легион „Свобода России“» (запрещённая в РФ организация, признанная террористической). Планам башкортостанца, однако, не суждено было сбыться — его задержали по дороге.
Свои намерения и вину арестованный признал. Сейчас с ним разбираются правоохранительные органы. Судя по всему, мужчине может грозить 275-я статья УК РФ (госизмена). Максимальное наказание по ней предполагает пожизненное лишение свободы.
Ранее Mkset сообщал о том, что суд в Уфе продлил арест депутату и по совместительству участнику СВО из Башкирии, обвинённому в коррупции.