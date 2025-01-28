Житель Башкирии собирался воевать за Украину

Следствие считает, что задержанный собирался пересечь границу через неназванное «третье государство» — вероятно, имеется ввиду страна, из которой можно попасть в Украину. Целью поездки мужчины же являлось вступление в её вооружённые силы, а именно «Легион „Свобода России“» (запрещённая в РФ организация, признанная террористической). Планам башкортостанца, однако, не суждено было сбыться — его задержали по дороге.