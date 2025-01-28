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Posted 28 января, 15:58

Published 28 января, 15:58

Modified 28 января, 18:43

Updated 28 января, 18:43

В Башкирии задержалии мужчину за попытку вступить в ВСУ

Житель Башкирии собирался воевать за Украину

28 января 2025, 15:58
Фото: 1MI.

В Башкирии задержалии мужчину за попытку вступить в ВСУ

Силовики арестовали 25-летнего жителя Республики Башкортостан — как сообщает ТАСС во вторник, 28 января, мужчина собирался вступить в запрещённую в РФ организацию.

Следствие считает, что задержанный собирался пересечь границу через неназванное «третье государство» — вероятно, имеется ввиду страна, из которой можно попасть в Украину. Целью поездки мужчины же являлось вступление в её вооружённые силы, а именно «Легион „Свобода России“» (запрещённая в РФ организация, признанная террористической). Планам башкортостанца, однако, не суждено было сбыться — его задержали по дороге.

Свои намерения и вину арестованный признал. Сейчас с ним разбираются правоохранительные органы. Судя по всему, мужчине может грозить 275-я статья УК РФ (госизмена). Максимальное наказание по ней предполагает пожизненное лишение свободы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что суд в Уфе продлил арест депутату и по совместительству участнику СВО из Башкирии, обвинённому в коррупции.

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