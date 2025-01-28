Засор? Плесень? Персоль справится с этим за 5 минут

Плитка на кухне и в ванной — это не только красиво, но и практично. Однако, как бы вы не следили за чистотой, швы между плитками со временем могут темнеть и покрываться плесенью. Персоль поможет вам вернуть белизну швам и избавиться от грязи. Для этого растворите персоль в горячей воде и распылите смесь на плитку. Оставьте на пару минут и обработайте щеткой — и вот, плитка снова сияет чистотой.