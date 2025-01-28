Заместитель министра в Башкирии жетско отчитал водителя автобуса

В итоге перевозчик получил предостережение, а водитель получит строгий выговор и лишится премии за недостойное поведение с пассажирами.



Заместитель Министерства транспорта РБ Дмитрий Титов отметил, что и далее будут отслеживать подобную информацию во избежание подобных случаев.