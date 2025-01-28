Заместитель министра в Башкирии жетско отчитал водителя автобуса

Posted 28 января, 07:08
Published 28 января, 07:08
Modified 28 января, 07:10
Updated 28 января, 07:10
Благодаря информации из социальных сетей бдительные сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан узнали о неподобающем поведении водителя автобуса №224.
Представители Министерства провели совещание, в котором приняли участие: представители управления транспорта и связи администрации Уфы, представители перевозчика — ООО «Компания Уфа-лайн», а также свидетели неприятного инцидента.
В итоге перевозчик получил предостережение, а водитель получит строгий выговор и лишится премии за недостойное поведение с пассажирами.
Заместитель Министерства транспорта РБ Дмитрий Титов отметил, что и далее будут отслеживать подобную информацию во избежание подобных случаев.
— Важно, чтобы водители общественного транспорта вели себя уважительно, а у пассажиров была возможность платить за проезд удобным для них способом. Особое внимание Минтранс Республики Башкортостан уделяет тому, чтобы не ущемляли права несовершеннолетних граждан», — пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Дмитрий Титов.