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Posted 28 января, 07:08

Published 28 января, 07:08

Modified 28 января, 07:10

Updated 28 января, 07:10

Заместитель министра в Башкирии жетско отчитал водителя автобуса

Заместитель министра в Башкирии жетско отчитал водителя автобуса

28 января 2025, 07:08
Фото: Минтранс РБ.
Заместитель министра транспорта Башкирии объяснил, как нужно вести себя водителю общественного транспорта — сообщает Башинформ 28 января, во вторник.

Благодаря информации из социальных сетей бдительные сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан узнали о неподобающем поведении водителя автобуса №224.

Представители Министерства провели совещание, в котором приняли участие: представители управления транспорта и связи администрации Уфы, представители перевозчика — ООО «Компания Уфа-лайн», а также свидетели неприятного инцидента.

В итоге перевозчик получил предостережение, а водитель получит строгий выговор и лишится премии за недостойное поведение с пассажирами.

Заместитель Министерства транспорта РБ Дмитрий Титов отметил, что и далее будут отслеживать подобную информацию во избежание подобных случаев.

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— Важно, чтобы водители общественного транспорта вели себя уважительно, а у пассажиров была возможность платить за проезд удобным для них способом. Особое внимание Минтранс Республики Башкортостан уделяет тому, чтобы не ущемляли права несовершеннолетних граждан», — пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Дмитрий Титов.
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#Светлана Мирсаева#Общество#Происшествия#Автобус#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пассажирский автобус
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