Загадка снегирей: почему «огненные» птицы появляются только зимой и куда исчезают?

С наступлением холодов снегири начинают мигрировать, но не в тёплые края, как другие перелётные птицы. Они просто перемещаются в поисках пищи, что объясняет, почему мы видим их зимой. В лесах становится всё меньше еды, и снегири стремятся к населённым пунктам, где они могут найти рябину, клён или другие ягоды и семена. Зимой они создают свои яркие стаи, перелетая с дерева на дерево, часто в поисках подкормки от людей. Таким образом, они становятся более заметными и активными в этот период.