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Posted 28 января, 08:47

Published 28 января, 08:47

Modified 28 января, 12:25

Updated 28 января, 12:25

Власти Башкирии продают базу отдыха

Заброшенную базу отдыха вновь пытаются продать за ₽10,5 млн в Башкирии

28 января 2025, 08:47
Фото: torgi.gov.

Власти Башкирии продают базу отдыха

Базу отдыха в Давлекановском районе уже во второй оказывается на аукционе, согласно лоту на госпортале «Торги», опубликованному во вторник, 28 января.

Власти Башкирии уже второй раз пытаются продать отдыха в Давлекановском районе — первый аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. До 19 февраля 2025 года потенциальные покупатели могут подать заявки на приобретение 19 зданий и земли возле озера Аслыкуль по начальной стоимости в ₽10,5 млн.

База отдыха, выставленная на аукцион за ₽10,5 млн
База отдыха, выставленная на аукцион за ₽10,5 млн. Фото: torgi.gov

В лот включен земельный участок площадью восемь тысяч квадратных метров, а также несколько нежилых построек — летний домик, вагончик-ресторан, баня и другие. Все объекты построены в конце 90-х, а некоторые постройки изношены на 60%.

База не используется уже несколько лет, однако в районной администрации заверили, что постройки находятся в «удовлетворительном состоянии», а на территорию базы даже проведены электричество и газ.

Первые торги должны были быть проведены в декабре прошлого года, однако были отменен из-за отсутствия участников. Теперь база отдыха предлагается к продаже по той же начальной цене, что и на первом аукционе.

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