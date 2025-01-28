Заброшенную базу отдыха вновь пытаются продать за ₽10,5 млн в Башкирии

Posted 28 января, 08:47
Published 28 января, 08:47
Modified 28 января, 12:25
Updated 28 января, 12:25
Власти Башкирии уже второй раз пытаются продать отдыха в Давлекановском районе — первый аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. До 19 февраля 2025 года потенциальные покупатели могут подать заявки на приобретение 19 зданий и земли возле озера Аслыкуль по начальной стоимости в ₽10,5 млн.
В лот включен земельный участок площадью восемь тысяч квадратных метров, а также несколько нежилых построек — летний домик, вагончик-ресторан, баня и другие. Все объекты построены в конце 90-х, а некоторые постройки изношены на 60%.
База не используется уже несколько лет, однако в районной администрации заверили, что постройки находятся в «удовлетворительном состоянии», а на территорию базы даже проведены электричество и газ.
Первые торги должны были быть проведены в декабре прошлого года, однако были отменен из-за отсутствия участников. Теперь база отдыха предлагается к продаже по той же начальной цене, что и на первом аукционе.