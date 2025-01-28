Заброшенную базу отдыха вновь пытаются продать за ₽10,5 млн в Башкирии

Власти Башкирии уже второй раз пытаются продать отдыха в Давлекановском районе — первый аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. До 19 февраля 2025 года потенциальные покупатели могут подать заявки на приобретение 19 зданий и земли возле озера Аслыкуль по начальной стоимости в ₽10,5 млн.