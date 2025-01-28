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Posted 28 января, 20:14

Published 28 января, 20:14

Modified 28 января, 20:16

Updated 28 января, 20:16

Уфимцев ждут всего шесть ясных дней в феврале

Весна пришла — весна ушла: февраль не даст Уфе скучать

28 января 2025, 20:14
Фото: 1MI.

Уфимцев ждут всего шесть ясных дней в феврале

Mkset в среду, 29 января, изучил прогнозы синоптиков на февраль 2025 года в столице Башкирии.

По данным сервиса «Яндекс Погода», за месяц горожане увидят шесть ясных дней, при этом 17 суток в феврале будет царить переменная облачность, ещё десять — длительные осадки (снегопады, снег с дождём и мокрый снег).

Каких-либо серьёзных «качелей» в плане температурных показателей не ожидается. По ночам весь месяц будет -12°C… -15°C, в светлое время суток ожидаются потепления до -4°C… -9°C.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии у туристов снискал популярность ранее неизвестный радужный фонтан.

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