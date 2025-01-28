Весна пришла — весна ушла: февраль не даст Уфе скучать

Posted 28 января, 20:14
Published 28 января, 20:14
Modified 28 января, 20:16
Updated 28 января, 20:16
По данным сервиса «Яндекс Погода», за месяц горожане увидят шесть ясных дней, при этом 17 суток в феврале будет царить переменная облачность, ещё десять — длительные осадки (снегопады, снег с дождём и мокрый снег).
Каких-либо серьёзных «качелей» в плане температурных показателей не ожидается. По ночам весь месяц будет -12°C… -15°C, в светлое время суток ожидаются потепления до -4°C… -9°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии у туристов снискал популярность ранее неизвестный радужный фонтан.