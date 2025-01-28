В Уфе оптимизируют транспорт

Как рассказали в ведомстве, на протяжении недели эксперты мониторили работу автобусов №39 в Уфе. Сотрудники «Башавтотранса» собрали обратную связь от водителей и пассажиров маршруток, а также проанализировали утренние и вечерние заторы в часы-пик на пути следования маршрута.