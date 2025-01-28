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Posted 28 января, 12:52

Published 28 января, 12:52

Modified 28 января, 18:48

Updated 28 января, 18:48

В Уфе оптимизируют транспорт

В Уфе оптимизируют транспорт

28 января 2025, 12:52
Фото: 1MI.
Новую схему уфимского маршрута №39 предложили пассажиры автобусов и сотрудники «Башавтотранса» во вторник, 28 января.

Как рассказали в ведомстве, на протяжении недели эксперты мониторили работу автобусов №39 в Уфе. Сотрудники «Башавтотранса» собрали обратную связь от водителей и пассажиров маршруток, а также проанализировали утренние и вечерние заторы в часы-пик на пути следования маршрута.

По результатам комплексного исследования, в ведомстве предложили новую схему маршрута:

Фото: Башавтотранс

Главным отличием оптимизированного маршрута стала новая «конечка». По задумке, автобусы будут ездить в обратном направлении при повороте на улицу Маршала Жукова. Вместо остановки «ОК Сипайловский» автобусы будут ходить до станции «Баязита Бикбая».

Бесплатный проезд для детей ограничили в Уфе
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Ранее Mkset сообщил, что правом бесплатного проезда в Уфе могут воспользоваться только компактные дети.

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