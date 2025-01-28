В Уфе оптимизируют транспорт

Posted 28 января, 12:52
Published 28 января, 12:52
Modified 28 января, 18:48
Updated 28 января, 18:48
Как рассказали в ведомстве, на протяжении недели эксперты мониторили работу автобусов №39 в Уфе. Сотрудники «Башавтотранса» собрали обратную связь от водителей и пассажиров маршруток, а также проанализировали утренние и вечерние заторы в часы-пик на пути следования маршрута.
По результатам комплексного исследования, в ведомстве предложили новую схему маршрута:
Главным отличием оптимизированного маршрута стала новая «конечка». По задумке, автобусы будут ездить в обратном направлении при повороте на улицу Маршала Жукова. Вместо остановки «ОК Сипайловский» автобусы будут ходить до станции «Баязита Бикбая».
Ранее Mkset сообщил, что правом бесплатного проезда в Уфе могут воспользоваться только компактные дети.