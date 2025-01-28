В Салавате проводили в последний путь героя СВО

Posted 28 января, 04:45
Published 28 января, 04:45
Modified 28 января, 04:45
Updated 28 января, 04:45
Жители Салавата простились с героем СВО. Прощание прошло на площади перед Историко-краеведческим музеем города.
На военную службу по контракту Владислав Поярков 2003 года рождения поступил в мае 2024. Погиб при выполнении боевого задания 10 октября 2024 годы. Герой СВО до последнего вздоха остался верным присяге.
Добрый, общительный, истинный патриот своей Родины, так охарактеризовали его те, кто знал Владислава.
— С честью и достоинством он сражался за Родину. Владислав Поярков отдал свою жизнь, защищая нас с вами и будущее России. Уважаемая Гульшат Наилевна, вы вырастили и воспитали настоящего мужчину, мужественного воина. Выражаю соболезнования родным, близким и всем, кто знал Владислава Пояркова. Вечная память тебе, герой, — сказал глава администрации города Альберт Муталов.
Подвиг героя будет вписан в историю города Салавата, Башкирии и России. Флаг России передан родным героя.