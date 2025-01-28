В Уфе включили воздушную тревогу

Posted 28 января, 10:49
Published 28 января, 10:49
Modified 28 января, 12:20
Updated 28 января, 12:20
Как рассказали местные жители, на стадионе «Нефтяник» в Уфе неожиданно загорелся красный экран с пугающей надписью «Воздушная тревога». Табло с ужасающими мирное население словами горело несколько минут.
Испуганные уфимцы обратились в экстренную службу по телефону 112, однако удивленные спасатели не смогли ответить на вопрос об особом положении. Как позже руководство стадиона сообщило журналистам, зажженный красный монитор — всего на всего учебная проверка оборудования. Пугающий экран уже отключили, поводов для беспокойства горожан нет и на момент проверки табло не было.
Ранее Mkset рассказал, что в Башкирии похоронили молодого парня: 21-летний ефрейтор из Салавата погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.