В Уфе включили воздушную тревогу

Испуганные уфимцы обратились в экстренную службу по телефону 112, однако удивленные спасатели не смогли ответить на вопрос об особом положении. Как позже руководство стадиона сообщило журналистам, зажженный красный монитор — всего на всего учебная проверка оборудования. Пугающий экран уже отключили, поводов для беспокойства горожан нет и на момент проверки табло не было.