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Posted 28 января, 10:49

Published 28 января, 10:49

Modified 28 января, 12:20

Updated 28 января, 12:20

В Уфе включили воздушную тревогу

В Уфе включили воздушную тревогу

28 января 2025, 10:49
Фото: Изображение Midjourney.
Уфимцы навели панику в социальных сетях из-за внезапного включения табло «Воздушная тревога», сообщили в канале «Моя Уфа | Новости Уфа Башкирия» во вторник, 28 января.
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Как рассказали местные жители, на стадионе «Нефтяник» в Уфе неожиданно загорелся красный экран с пугающей надписью «Воздушная тревога». Табло с ужасающими мирное население словами горело несколько минут.

Фото: https://t.me/myufa_rb

Испуганные уфимцы обратились в экстренную службу по телефону 112, однако удивленные спасатели не смогли ответить на вопрос об особом положении. Как позже руководство стадиона сообщило журналистам, зажженный красный монитор — всего на всего учебная проверка оборудования. Пугающий экран уже отключили, поводов для беспокойства горожан нет и на момент проверки табло не было.

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Ранее Mkset рассказал, что в Башкирии похоронили молодого парня: 21-летний ефрейтор из Салавата погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.

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