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Posted 28 января, 12:35

Published 28 января, 12:35

Modified 28 января, 12:43

Updated 28 января, 12:43

Уфимский Хатико нашел дом после потери хозяина

Уфимский Хатико нашел дом после потери хозяина

28 января 2025, 12:35
Фото: UTV.
Трогательная история пса Дика из Уфы, лишившегося любимого хозяина и дома, завершилась благополучно, рассказали волонтеры каналу «UTV» во вторник, 28 января.
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Местные жители прозвали «уфимским Хатико» пса Дика. Напомним, четвероногого очаровашку в декабре 2024 года нашли волонтеры. Как оказалось, Дик сторожил двери клиники БГМУ, так как именно туда увезли его хозяина с инсультом. Мужчина не выжил. Неравнодушные волонтеры рассказали об истории верного животного в соцсетях, где десятки уфимцев откликнулись на помощь — кто-то брал Дика на передержку, кто-то помогал финансово.

И вот спустя несколько месяцев Дик наконец-то обрел новый дом. Семейная пара из Уфы — Артем и Анастасия — настоящие любители животных. У влюбленных уже один пес — четырехлетний Хаски. Теперь же в квартире семьи пополнение: Дик стал новым членом семьи.

Пес Дик в своем новом доме
Пес Дик в своем новом доме
Пес Дик в своем новом доме
Пес Дик в своем новом доме. Фото: UTV
— Первые дни с Диком были очень тяжелые, мы почти не спали. Дик был в стрессе, писался, лаял на все, тяжело было ему подружиться с Каем. Сейчас они не разлей вода, всюду ходят друг за дружкой, — рассказала Анастасия.
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Ранее Mkset рассказал, что мэр Мавлиев ежемесячно будет раздавать щенков из приюта всем желающим.

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