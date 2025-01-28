Уфимский Хатико нашел дом после потери хозяина

Местные жители прозвали «уфимским Хатико» пса Дика. Напомним, четвероногого очаровашку в декабре 2024 года нашли волонтеры. Как оказалось, Дик сторожил двери клиники БГМУ, так как именно туда увезли его хозяина с инсультом. Мужчина не выжил. Неравнодушные волонтеры рассказали об истории верного животного в соцсетях, где десятки уфимцев откликнулись на помощь — кто-то брал Дика на передержку, кто-то помогал финансово.