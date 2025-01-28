Уфимский Хатико нашел дом после потери хозяина

Posted 28 января, 12:35
Published 28 января, 12:35
Modified 28 января, 12:43
Updated 28 января, 12:43
Местные жители прозвали «уфимским Хатико» пса Дика. Напомним, четвероногого очаровашку в декабре 2024 года нашли волонтеры. Как оказалось, Дик сторожил двери клиники БГМУ, так как именно туда увезли его хозяина с инсультом. Мужчина не выжил. Неравнодушные волонтеры рассказали об истории верного животного в соцсетях, где десятки уфимцев откликнулись на помощь — кто-то брал Дика на передержку, кто-то помогал финансово.
И вот спустя несколько месяцев Дик наконец-то обрел новый дом. Семейная пара из Уфы — Артем и Анастасия — настоящие любители животных. У влюбленных уже один пес — четырехлетний Хаски. Теперь же в квартире семьи пополнение: Дик стал новым членом семьи.
— Первые дни с Диком были очень тяжелые, мы почти не спали. Дик был в стрессе, писался, лаял на все, тяжело было ему подружиться с Каем. Сейчас они не разлей вода, всюду ходят друг за дружкой, — рассказала Анастасия.