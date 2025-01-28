Участник СВО из Башкирии попал под атаку дрона, выжил и получил медаль

Posted 28 января, 05:09
Published 28 января, 05:09
Modified 28 января, 06:26
Updated 28 января, 06:26
Руслан доброволец. Летом 2024 года решил пойти на СВО и подписал контракт. Уже через несколько дней он был в учебке, а потом отправился на передовую. Его историей поделился в социальных сетях глава района Олег Ефимов. По словам чиновника, Руслан стал водителем легкого транспорта прямо на передовой. К бойцам он доставлял боекомплекты, еду, воду и лекарство, обратно забирал раненных.
Во время одно из таких выездов, на обратном пути внедорожник засекли операторы БПЛА ВСУ и направили боевой дрон прямо в машину. Он взорвался. Руслан, несмотря на ранение, помог перевозимым раненным скрыться и отойти на безопасное расстояние. Своим поступком он спас жизни не только себе, но и своим товарищам. В ноябре 2024 года командир батальона при всех бойцах вручил ему медаль «За отвагу».