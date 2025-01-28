Участник СВО из Башкирии попал под атаку дрона, выжил и получил медаль

Во время одно из таких выездов, на обратном пути внедорожник засекли операторы БПЛА ВСУ и направили боевой дрон прямо в машину. Он взорвался. Руслан, несмотря на ранение, помог перевозимым раненным скрыться и отойти на безопасное расстояние. Своим поступком он спас жизни не только себе, но и своим товарищам. В ноябре 2024 года командир батальона при всех бойцах вручил ему медаль «За отвагу».