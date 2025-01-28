ТОП-5 недорогих дрелей-шуруповёртов для дома, которые строитель выбрал бы для себя

Компактный и мощный шуруповерт с напряжением 12 вольт. Несмотря на свой «пистолетный» форм-фактор, он обладает отличной мощностью, которая удивит даже некоторых более дорогих моделей. Модель отличается бесщеточным двигателем, что увеличивает срок службы устройства и улучшает его производительность. Для бытового использования этого шуруповерта будет более чем достаточно. Он прекрасно справляется с задачами, как в квартире, так и в доме, и хватает для большинства стандартных работ.