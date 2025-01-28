Сегодня в Уфе: кадровые рокировки, новый квартал и укрытия от дронов

Posted 28 января, 19:00
Published 28 января, 19:00
Modified 28 января, 20:59
Updated 28 января, 20:59
В среду, 29 января, в столице Башкирии ожидают облачную погода и небольшие осадки в виде мокрого снега, а также дождя. Местами образуется гололёд, на отдельных участках дорог — снежный накат. Ветер — западный, 5-10 м/с. Термометры покажут 0°C… +2°C.
Ранее Mkset изучал, какая погода ждёт Уфу в феврале. По словам синоптиков, за месяц горожане увидят всего шесть ясных дней.
В среду, 29 января, «Уфаводоканал» планирует отключения в двух районах города.
С 12:00 до 22:00:
С 10:30 до 18:30:
Улицы Красина, Султанова
Улица Новочеркасская
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Уфимцы начали замечать массовое появление табличек «укрытие» в многоэтажных домах.
На указателях, кроме адреса дома, подписано также, где находятся ключи от «бомбоубежища». Напомним, что согласно предписаниям, в случае «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» — а в последнее время из таких ситуаций на ум приходят, в первую очередь, атаки беспилотников — укрытием должны служить подвальные помещения домов. Доступ к ним могли открыть, например, старшие по подъезду или работники ЖЭУ.
Фактически, ничего не изменилось. Такой порядок существовал и раньше, однако информационные таблички стали замечать лишь в январе 2025 года. Как прокомментировали в администрации Орджоникидзевского района Уфы, это связано с целью лучшего информирования жильцов. В чрезвычайных ситуациях особенно важна оперативность, при этом не все могут знать, где точно лежат ключи от подвала.
На этой должности Флюр Минзагитович был с декабря 2022 года. Кто станет новым представителем Башкирской Торговой палаты в Китайской Народной Республике, пока неизвестно. Какую должность займет теперь Флюр Асадуллин не уточнил, объяснив тем, что его кандидатура проходит согласование. Уроженец Давлеканово Флюр Минзагитович Асадуллин ранее занимал должности заместителя министра экономического развития, директора регионального агентства по привлечению инвестиций. Депутат Государственного Собрания Курултая РБ III и V созывов.
Новый член аппарата Комарова — кавалер ряда высоких госнаград, в частности, трёх орденов Мужества. Тихонов проходил обучение в кадровой программе «Время героев», созданной для подготовки участников спецоперации к государственной службе. Как гласит официальное досье, Тихонову — 44 года. Он уроженец Чувашии. В молодости решил связать свою жизнь с армией, отучился в двух учреждениях, готовящих артиллеристов — Казанском высшем и Михайловском.
Активно работающая в столице Башкирии программа КРТ добралась села Юматовского под Уфой.
Власти Башкирии заключили договор на застройку 27 гектаров свободной земли в Юматовском сельсовете под Уфой. Заказчик, выкупивший право на строительство почти за ₽7 млн, обязался застроить квартал жилыми домами на сумму не менее ₽2,25 млрд за пять лет.
Всего в руках застройщика оказалось около 20 тысяч квадратных метров, на которых можно расположить дома, дороги, магазины и иные инфраструктурные объекты. Также исполнитель обязался построить под региональное владение физкультурный комплекс площадью не меньше 800 квадратных метров. Реализация проектов планируется к 2030 году.
На еженедельном оперативном совещании с профильными службами озвучили пугающую статистику. За 2024 год в Уфе зарегистрировали более десяти тысяч случаев преступлений с использованием новых технологий. Иначе говоря, каждый 150-й житель сердца Башкирии становится жертвой телефонных или интернет-мошенников. В столице Башкирии Телефонные мошенники совершают около 30 преступлений в день.