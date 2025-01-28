Опасный дождь ждут в Уфе

Posted 28 января, 11:41
Published 28 января, 11:41
Modified 28 января, 12:15
Updated 28 января, 12:15
Середина рабочей недели не сулит жителям Башкирии и Уфы хорошей погоды. Метеорологи предупредили, что температура в Республике Башкортостан упадет до -3°С, а западный ветер задует с порывами до 10 м/с. В некоторых районах Башкортостана сохраняется опасность гололедицы, налипания мокрого снега на ветки и провода, а также жуткое и травмоопасное явление — ледяной дождь.
Ледяной дождь — это серьезное метеорологическое явление. Когда осадки в виде дождя попадают на поверхность с температурой ниже нуля, вода мгновенно замерзает и образует гладкий слой льда. Эта коварная ледяная пленка делает тротуары и дороги чрезвычайно скользкими.
Пешеходы могут столкнуться с множеством проблем. Каждый шаг на ледяной поверхности может привести к падению, что повышает риск получения серьезных травм: переломов, ушибов или вывихов, особенно для пожилых людей и детей, которые более уязвимы в таких условиях.
Попадание ледяного дождя на кожу может вызвать дискомфорт и боль, создавая ощущение «уколов» холодом. Долгое воздействие может привести к переохлаждению или даже обморожению, особенно на открытых участках тела, таких как пальцы и уши. Также ледяной дождь может вызвать раздражение кожи из-за резкого перепада температуры.
Дополнительно ледяной дождь может привести к увеличению числа аварий, так как водители также сталкиваются с проблемами на скользких дорогах. В результате на улицах возникает двойная угроза — как для пешеходов, так и для автомобилистов.
Особенно внимательными и аккуратными просят быть автомобилистов. Поездки в условиях гладкого льда и сниженной до пары сотен метров видимости могут быть смертельно опасными. Спасатели рекомендуют учитывать погодные условия при выборе скорости и обязательно соблюдать дистанцию.