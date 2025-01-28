Опасный дождь ждут в Уфе

Середина рабочей недели не сулит жителям Башкирии и Уфы хорошей погоды. Метеорологи предупредили, что температура в Республике Башкортостан упадет до -3°С, а западный ветер задует с порывами до 10 м/с. В некоторых районах Башкортостана сохраняется опасность гололедицы, налипания мокрого снега на ветки и провода, а также жуткое и травмоопасное явление — ледяной дождь.