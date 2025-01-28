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Posted 28 января, 06:51

Published 28 января, 06:51

Modified 28 января, 06:54

Updated 28 января, 06:54

Опасны ли свечи для вашего пушистого друга?

Опасны ли свечи для вашего пушистого друга?

28 января 2025, 06:51
Фото: Изображение Midjourney. Опасны ли свечи для вашего пушистого друга?
Могут ли ароматические свечи навредить вашему питомцу? Прежде, чем зажигать любимые свечки, убедитесь, что ваш пушистый любимец в безопасности, и узнайте, как избежать последствий для его здоровья

Многие люди украшают свои жилища, создавая себе настроение текущего сезона. Помимо настенных и настольных украшений, многие используют ароматические свечи с самыми разными запахами. Однако в некоторых семьях есть член семьи, который может не оценить уютный аромат тыквенного пирога или тёплые запахи корицы и мёда: ваша собака.

Всем известно, что собаки обладают невероятным обонянием, которое во много раз сильнее, чем у людей. И когда речь заходит об использовании свечей в присутствии наших любимцев, может возникнуть множество волнующих вопросов, связанных с их благополучием. В этой статье мы расскажем о возможных рисках для здоровья животных, и как безопасно наслаждаться свечами рядом с любимым хвостиком.

Токсичны ли ароматические свечи для собак?

Обычно, когда речь заходит о безопасности свечей рядом с собаками, возникают два основных вопроса: подвергается ли животное негативному воздействию ароматов и что делать, если питомец съел свечу?

Ответы на них зависят от типа и качества свечей, которые вы покупаете.

Собаки обладают невероятным обонянием, которое во много раз сильнее, чем у людей
Собаки обладают невероятным обонянием, которое во много раз сильнее, чем у людей. Фото: 1MI

Подвергается ли собака негативному воздействию аромата свечей?

Обоняние собак примерно в 10 000 раз острее человеческого, и они чрезвычайно чувствительны даже к слабым ароматам в воздухе. Из-за этого они могут быть более расположены к некоторым вредоносным химическим веществам в составе аромасвечей, а также к дыму, гари и определённым эфирным маслам.

— Помимо некоторых эфирных масел, которые могут оказывать вредное воздействие, пары и копоть от любых свечей могут особенно негативно сказаться на домашних животных с респираторными заболеваниями, — объясняет Мишель Лугонес, ветеринар из Общества Защиты Животных Best Friends. — Животные, страдающие астмой, очень чувствительны к парам, задымлению и ароматам.

К счастью, большинство современных свечей не выделяют вредных паров или дыма — по крайней мере, в том количестве, из-за которого могут навредить здоровью.

Что делать, если собака попыталась съесть свечу?

Большинство свечных восков, включая парафиновый, соевый, кокосовый и пчелиный воск, не токсичны для наших хвостатых друзей, но если проглотить достаточно большой кусок, могут возникнуть проблемы с перевариванием.

Если собака случайно съела свечной воск, внимательно следите за ее состоянием и поведением в течение нескольких дней. Обратитесь к ветеринару, если заметите какие-либо из следующих симптомов:

  • Сильная отдышка;
  • Затрудненное дыхание;
  • Несвойственная вялость;
  • Рвота;
  • Скулёж;
  • Диарея;
  • Запор в течении нескольких дней.

Если собака съела длинный фитиль или металлические детали, незамедлительно обратитесь к ветеринару. Рекомендуется взять с собой остатки свечи, чтобы ваш ветеринар мог определить, какое лечение необходимо.

Что делать, если собака попыталась съесть свечу?
Что делать, если собака попыталась съесть свечу?. Фото: Изображение Midjourney

Какие ароматы наиболее вредны для собак?

Вообще, эфирные масла вредны только в достаточно больших концентрациях. Количество эфирных масел, используемых в ароматических свечах, обычно достаточно низкое, и не является опасным для животных.

— Эфирные масла могут быть очень опасными в зависимости от того, насколько они концентрированы и содержат ли они токсичные или раздражающие соединения, — говорит ветеринар Лугонес.

Эфирные масла, которые не рекомендуется использовать при наличии собаки в квартире:

  • мята;
  • грушанка;
  • эвкалипт;
  • чайное дерево;
  • береза сладкая;
  • масло корицы;
  • пеннироял.

Альтернативные варианты

Но что же делать, если ваш любимец негативно реагирует на свечи? Не расстраивайтесь, ведь есть альтернативные варианты для создания комфорта.

Если проблема в эфирных маслах, то самым простым вариантом являются обычные свечи без запаха. Но всё ещё остаётся риск «употребления» воска и контакта с дымом и гарью. Чтобы избежать и его, можно выбрать светодиодные светильники.

Это единственный гарантированный способ избежать негативных последствий, связанных со свечами. Они не создают настоящего пламени, аромата и дыма, благодаря чему можно не ограничивать себя в их количестве, и наслаждаться уютной атмосферой вместе со своими питомцами.

Ваш питомец может быть менее чувствительным и любопытным, или же всё может быть с точностью да наоборот
Ваш питомец может быть менее чувствительным и любопытным, или же всё может быть с точностью да наоборот. Фото: Изображение Midjourney

Советы по технике безопасности со свечами и животными

Ваш питомец может быть менее чувствительным и любопытным, или же всё может быть с точностью да наоборот. Чтобы снизить риски неприятностей, следуйте следующим советам.

  • Не оставляйте свечи без присмотра рядом с животными и гасите их, когда выходите из комнаты;
  • Используйте приспособление для снятия нагара, чтобы свести к минимуму количество дыма и сажи;
  • Если вы беспокоитесь о том, что аромат свечи может навредить вашему питомцу, поставьте ее в хорошо проветриваемом месте;
  • Следите за поведением своей собакой, чтобы понять, как она реагирует на свечу, и не захочется ли ей выйти из комнаты;
  • Храните свечи в выдвижном ящике, шкафу или закрытой тумбочке.

Источник: harlembrands.com

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#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Собаки#Живая природа#Собака
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