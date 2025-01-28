Опасны ли свечи для вашего пушистого друга?

Всем известно, что собаки обладают невероятным обонянием, которое во много раз сильнее, чем у людей. И когда речь заходит об использовании свечей в присутствии наших любимцев, может возникнуть множество волнующих вопросов, связанных с их благополучием. В этой статье мы расскажем о возможных рисках для здоровья животных, и как безопасно наслаждаться свечами рядом с любимым хвостиком.