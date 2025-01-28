Опасны ли свечи для вашего пушистого друга?

Posted 28 января, 06:51
Published 28 января, 06:51
Modified 28 января, 06:54
Updated 28 января, 06:54
Многие люди украшают свои жилища, создавая себе настроение текущего сезона. Помимо настенных и настольных украшений, многие используют ароматические свечи с самыми разными запахами. Однако в некоторых семьях есть член семьи, который может не оценить уютный аромат тыквенного пирога или тёплые запахи корицы и мёда: ваша собака.
Всем известно, что собаки обладают невероятным обонянием, которое во много раз сильнее, чем у людей. И когда речь заходит об использовании свечей в присутствии наших любимцев, может возникнуть множество волнующих вопросов, связанных с их благополучием. В этой статье мы расскажем о возможных рисках для здоровья животных, и как безопасно наслаждаться свечами рядом с любимым хвостиком.
Обычно, когда речь заходит о безопасности свечей рядом с собаками, возникают два основных вопроса: подвергается ли животное негативному воздействию ароматов и что делать, если питомец съел свечу?
Ответы на них зависят от типа и качества свечей, которые вы покупаете.
Обоняние собак примерно в 10 000 раз острее человеческого, и они чрезвычайно чувствительны даже к слабым ароматам в воздухе. Из-за этого они могут быть более расположены к некоторым вредоносным химическим веществам в составе аромасвечей, а также к дыму, гари и определённым эфирным маслам.
— Помимо некоторых эфирных масел, которые могут оказывать вредное воздействие, пары и копоть от любых свечей могут особенно негативно сказаться на домашних животных с респираторными заболеваниями, — объясняет Мишель Лугонес, ветеринар из Общества Защиты Животных Best Friends. — Животные, страдающие астмой, очень чувствительны к парам, задымлению и ароматам.
К счастью, большинство современных свечей не выделяют вредных паров или дыма — по крайней мере, в том количестве, из-за которого могут навредить здоровью.
Большинство свечных восков, включая парафиновый, соевый, кокосовый и пчелиный воск, не токсичны для наших хвостатых друзей, но если проглотить достаточно большой кусок, могут возникнуть проблемы с перевариванием.
Если собака случайно съела свечной воск, внимательно следите за ее состоянием и поведением в течение нескольких дней. Обратитесь к ветеринару, если заметите какие-либо из следующих симптомов:
Если собака съела длинный фитиль или металлические детали, незамедлительно обратитесь к ветеринару. Рекомендуется взять с собой остатки свечи, чтобы ваш ветеринар мог определить, какое лечение необходимо.
Вообще, эфирные масла вредны только в достаточно больших концентрациях. Количество эфирных масел, используемых в ароматических свечах, обычно достаточно низкое, и не является опасным для животных.
— Эфирные масла могут быть очень опасными в зависимости от того, насколько они концентрированы и содержат ли они токсичные или раздражающие соединения, — говорит ветеринар Лугонес.
Эфирные масла, которые не рекомендуется использовать при наличии собаки в квартире:
Но что же делать, если ваш любимец негативно реагирует на свечи? Не расстраивайтесь, ведь есть альтернативные варианты для создания комфорта.
Если проблема в эфирных маслах, то самым простым вариантом являются обычные свечи без запаха. Но всё ещё остаётся риск «употребления» воска и контакта с дымом и гарью. Чтобы избежать и его, можно выбрать светодиодные светильники.
Это единственный гарантированный способ избежать негативных последствий, связанных со свечами. Они не создают настоящего пламени, аромата и дыма, благодаря чему можно не ограничивать себя в их количестве, и наслаждаться уютной атмосферой вместе со своими питомцами.
Ваш питомец может быть менее чувствительным и любопытным, или же всё может быть с точностью да наоборот. Чтобы снизить риски неприятностей, следуйте следующим советам.
Источник: harlembrands.com
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