Новая криминальная столица: в Уфе совершили 10`000 преступлений

Posted 28 января, 11:58
Published 28 января, 11:58
Modified 28 января, 12:14
Updated 28 января, 12:14
На еженедельном оперативном совещании с профильными службами Хамитову озвучили пугающую статистику. За 2024 год в Уфе зарегистрировали более десяти тысяч случаев преступлений с использованием новых технологий. Иначе говоря, каждый 150-й житель сердца Башкирии становится жертвой телефонных или интернет-мошенников.
Между тем, удручающие показатели продолжают расти. В правоохранительных органах вновь напоминают, что ни в коем случае нельзя переходить по незнакомым ссылкам в Сети, сообщать анонимным собеседникам любые СМС-коды, а также не стоит вступать в диалоги с позвонившими незнакомцами.
Ранее Mkset рассказал, как три уфимца остались без денег, пытаясь купить авто «по дешевке» у мошенников.