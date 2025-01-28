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Posted 28 января, 11:58

Published 28 января, 11:58

Modified 28 января, 12:14

Updated 28 января, 12:14

В Уфе совершили 10`000 преступлений

Новая криминальная столица: в Уфе совершили 10`000 преступлений

28 января 2025, 11:58
Фото: Изображение Midjourney.

В Уфе совершили 10`000 преступлений

Телефонные мошенники совершают около 30 преступлений в день в Уфе, отметил глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов во вторник, 28 января.
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На еженедельном оперативном совещании с профильными службами Хамитову озвучили пугающую статистику. За 2024 год в Уфе зарегистрировали более десяти тысяч случаев преступлений с использованием новых технологий. Иначе говоря, каждый 150-й житель сердца Башкирии становится жертвой телефонных или интернет-мошенников.

Между тем, удручающие показатели продолжают расти. В правоохранительных органах вновь напоминают, что ни в коем случае нельзя переходить по незнакомым ссылкам в Сети, сообщать анонимным собеседникам любые СМС-коды, а также не стоит вступать в диалоги с позвонившими незнакомцами.

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Ранее Mkset рассказал, как три уфимца остались без денег, пытаясь купить авто «по дешевке» у мошенников.

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