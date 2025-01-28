Новая криминальная столица: в Уфе совершили 10`000 преступлений

Между тем, удручающие показатели продолжают расти. В правоохранительных органах вновь напоминают, что ни в коем случае нельзя переходить по незнакомым ссылкам в Сети, сообщать анонимным собеседникам любые СМС-коды, а также не стоит вступать в диалоги с позвонившими незнакомцами.