Мембранная одежда, которая спасёт от холода: как выбрать?

Мембранная одежда — это выбор для тех, кто ценит комфорт и защиту в любых погодных условиях. Она используется как для активного отдыха, так и для повседневной жизни, особенно в регионах с холодным и влажным климатом. В этой статье разберём, что делает мембрану такой популярной.

Основной элемент этой одежды — мембрана, тонкая плёнка с микроскопическими порами, нанесённая на ткань. Её задача — отводить пар от тела, оставаясь непроницаемой для воды снаружи. Размер пор в мембране настолько мал, что капли воды (например, дождя или снега) не проходят через неё, а молекулы пара выходят наружу, создавая комфортный микроклимат под одеждой. — Мембрана — это инженерное чудо. Она позволяет поддерживать баланс между теплом и вентиляцией, что особенно важно для активных прогулок или занятий спортом, — объясняет блогер Сергей Малоземов. Однако, чтобы мембрана работала эффективно, важно правильно подобрать не только саму одежду, но и слои, которые надеваются под неё. Нарушение этого принципа может полностью свести на нет её полезные свойства. Как правильно носить мембранную одежду? Чтобы мембрана выполняла свои функции, необходимо соблюдать принцип многослойности. Это означает, что одежда под мембранным комбинезоном или курткой должна работать вместе с ним: Базовый слой (термобельё): отводит влагу от кожи. Лучше всего подходит синтетическое термобельё из полиэстера. Шерстяное бельё, несмотря на свои согревающие свойства, подходит только для сильных морозов (от -15 °C), так как в тёплую погоду оно может вызвать перегрев. Средний слой (утепление): обычно это флисовая кофта или свитер, который сохраняет тепло. Наружный слой (мембрана): именно он защищает от воды, ветра и поддерживает вентиляцию. Ошибки в подборе этих слоёв могут привести к тому, что ребёнок или взрослый вспотеет, а мембрана перестанет отводить пар, создавая эффект «парника». Это особенно важно для детей, так как они двигаются активно и выделяют много тепла. Как правильно носить мембранную одежду? . Фото: Изображение Midjourney Важные характеристики мембраны При выборе мембранной одежды стоит обращать внимание на её технические характеристики, указанные на ярлыке или в описании: Водонепроницаемость: Измеряется в миллиметрах водяного столба. Для повседневной одежды оптимальным значением считается 7 000–10 000 мм. Для активного отдыха или спорта могут потребоваться более высокие значения — от 15 000 мм. Паропроницаемость: Показывает, сколько граммов пара выходит через 1 квадратный метр ткани за сутки. Чем выше значение (оптимально от 6 000 г/м²/сутки), тем лучше мембрана «дышит». Эти параметры определяют, насколько комфортно будет в одежде при разных погодных условиях. Дорогая или дешёвая мембрана: в чём разница? Разница между дорогими и бюджетными моделями мембранной одежды заключается не только в цене, но и в качестве материалов и технологии сборки. Эксперименты с мембранными комбинезонами, проведённые в лаборатории материаловедения, показывают, что дорогие модели имеют ряд преимуществ: Лучшие швы : У дорогой одежды швы герметизированы специальной лентой, что предотвращает проникновение воды. У дешёвых моделей часто видны отверстия от игл, через которые влага попадает внутрь.

: У дорогой одежды швы герметизированы специальной лентой, что предотвращает проникновение воды. У дешёвых моделей часто видны отверстия от игл, через которые влага попадает внутрь. Водозащитная пропитка: Более дорогие материалы покрыты специальным составом, который отталкивает воду. В дешёвых аналогах такая пропитка быстро вымывается после стирки. Однако даже дорогая мембранная одежда требует правильного ухода. Использование агрессивных порошков или нарушение правил стирки может повредить пропитку и мембрану. Важные характеристики мембраны . Фото: Изображение Midjourney Как ухаживать за мембранной одеждой? Чтобы одежда служила долго и сохраняла свои свойства, следуйте нескольким простым рекомендациям: Стирка: Используйте мягкие моющие средства без отбеливателей и кондиционеров. Лучше выбирать специальные гели для мембранной одежды. Сушка: Мембрану нельзя сушить на батарее или под прямыми солнечными лучами. Лучше всего — естественная сушка при комнатной температуре. Восстановление пропитки: Если водоотталкивающий слой стал хуже работать, можно использовать специальные спреи, которые возвращают ткани первоначальные свойства. Кому подходит мембранная одежда? Мембрана идеальна для активных людей, которые проводят много времени на улице. Это может быть прогулка с детьми, катание на лыжах или просто поход за город. Однако для малышей, которые находятся в коляске, мембрана не всегда подходит. — Если ребёнок малоподвижен, лучше выбрать классическую тёплую одежду. Мембрана рассчитана на активное движение, при котором выделяется тепло, — подчёркивает блогер. Ранее эксперты составили ТОП-10 лучших кондиционеров для белья. Хватит класть порошок ложками, если не хотите платить за ремонт стиральной машины Узнать подробнее Читайте также: Пора стирать: как избавить от запаха пота, табака и пищи шерстяные вещи Химчистка не взяла грязный пуховик — очистила дома с помощью копеечных средств Не стирайте пустышкой — как проверить качество стирального порошка