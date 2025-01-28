Крупно повезло! Кто выиграл квартиру в розыгрыше от ГК «Жилой Квартал»?

Posted 28 января, 13:01
Published 28 января, 13:01
Modified 28 января, 13:58
Updated 28 января, 13:58
15 января 2025 года стали известны имена победителей в «Метрамагии». Розыгрыш однокомнатной квартиры и подарочных сертификатов был в прямом эфире телеканала БСТ, а вручение призов прошло в торжественной атмосфере в офисе продаж застройщика.
— Являясь крупнейшим застройщиком загородной недвижимости, мы строим не просто дома, а мечту о счастливой жизни. И в прошлом году нам пришла мысль порадовать наших клиентов и разыграть однокомнатную квартиру. А этот год мы начали с прекрасного и радостного события вручения подарков. Всего в акции приняли участие около 700 человек, и фортуна улыбнулась самым удачливым. Я ещё раз поздравляю наших победителей и желаю им долгой и счастливой жизни в наших домах. — рассказал Виген Азизян, первый заместитель генерального директора ГК «Жилой Квартал».
Это полноценная однокомнатная квартира площадью 36,5 кв. м в комфортабельном ЖК «Михайловка Green Place» и её стоимость на сегодняшний день составляет более 4 800 000 рублей. Перед счастливчиком, выигравшим квартиру, открывается большой выбор возможностей, как распорядиться своим подарком. Её можно подарить детям, а если они ещё маленькие, получать стабильный рентный доход пока они растут.
— Это настоящая удача, я всегда в нее верил. Это стало прекрасным новогодним подарком. Я очень рад. — поделился Дмитрий, главный победитель акции.
Квартира — это не единственный приз и были разыграны ещё 4 ценных подарка, которые придутся очень кстати новосёлам: два сертификата номиналом 150 000 рублей на бытовую технику в «М-видео» и два сертификата номиналом 100 000 рублей на отделочные материалы в «Лемана Про». Мы узнали, что думают по этому поводу победители.
— Мы купили квартиру в ЖК «Михайловка Green Place». Это была для нас такая спонтанная покупка. И когда мне позвонили и сказали, что мы выиграли сертификат, было так неожиданно и очень приятно, — рассказала Гульнара Дильмухамитова.
— Летом 2024 года мы купили квартиру в ЖК «Михайловка Green Place». В первую очередь он понравился нам развитой инфраструктурой, там есть всё необходимое. Также решающими в выборе были удобная планировка и прекрасный вид из окна. Для меня было очень важно, что там красивая природа, рядом леса, поля и реки. На данный момент мы уже практически закончили ремонт, поэтому сертификат на бытовую технику очень кстати. В первую очередь, мы купим холодильник, плиту и духовой шкаф. Спасибо большое коллективу компании «Жилой Квартал» за то, что они организовали такую акцию, — поделилась эмоциями Алина Абрамова.
— Мы купили однокомнатную квартиру в ЖК «Зубово Life Garden», а в декабре 2024 года получили ключи на год раньше обещанного срока. Очень понравилось качество отделки, всё сделано добротно, ничего переделывать не нужно. Комплекс уже практически достроен, там живут люди, работают магазины, есть собственная школа и детский сад. Мы вначале не поверили, что выиграли сертификат на 100 000 рублей, но с нами связались представители ГК «Жилой Квартал» и всё подтвердили. Для нас это большая помощь, было неожиданно и приятно! — рассказали Алексей и Татьяна Селяковы.
Если и вы задумываетесь стать счастливыми обладателями уютной квартиры или просторного дома, то обязательно ознакомьтесь с предложениями ГК «Жилой Квартал». За 23 года активной деятельности компания завоевала репутацию надежного застройщика. Только в 2024 году девелопер ввел в эксплуатацию около 120 домов, среди которых таунхаусы и комфортабельные коттеджи в посёлках «Созвездие Цефей», «Миллаверде» и «Зубово Life 3», а также многоквартирные дома в жилых комплексах «Михайловка Green Place» и «Зубово Life Garden». Благодаря чему около 1000 семей справили своё новоселье. При этом нужно отметить, что большинство из них сделали это раньше обещанного застройщиком срока.
Кроме того, в компании по-настоящему широкий выбор недвижимости разного формата, поэтому каждый найдёт подходящий для себя вариант. Любителям быть в центре событий и предпочитающим динамичный ритм жизни придётся по вкусу комфортабельный ЖК «Сапфир», который строится рядом с историческим центром Уфы. Тем, кто предпочитает загородный уют и свежий воздух, но не готов переезжать в собственный дом, на выбор предлагают сразу два ЖК в экологически-чистом пригороде «Зубово Life Garden» и «Михайловка Green Place». А самый большой выбор у тех, кто предпочитает жить в просторном и уютном доме. Для вас есть строящиеся и готовые коттеджи и таунхаусы в комфортабельных коттеджных посёлках: «Созвездие Цефей», «Миллаверде», «Гудвилл Парк» и «Зубово Life 3». В ГК «Жилой Квартал» вы обязательно найдёте своё идеальное жильё!
Узнать больше о проектах ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.
Проектная декларация застройщика опубликована на сайте наш. дом.рф.