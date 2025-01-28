Крупно повезло! Кто выиграл квартиру в розыгрыше от ГК «Жилой Квартал»?

Кроме того, в компании по-настоящему широкий выбор недвижимости разного формата, поэтому каждый найдёт подходящий для себя вариант. Любителям быть в центре событий и предпочитающим динамичный ритм жизни придётся по вкусу комфортабельный ЖК «Сапфир», который строится рядом с историческим центром Уфы. Тем, кто предпочитает загородный уют и свежий воздух, но не готов переезжать в собственный дом, на выбор предлагают сразу два ЖК в экологически-чистом пригороде «Зубово Life Garden» и «Михайловка Green Place». А самый большой выбор у тех, кто предпочитает жить в просторном и уютном доме. Для вас есть строящиеся и готовые коттеджи и таунхаусы в комфортабельных коттеджных посёлках: «Созвездие Цефей», «Миллаверде», «Гудвилл Парк» и «Зубово Life 3». В ГК «Жилой Квартал» вы обязательно найдёте своё идеальное жильё!