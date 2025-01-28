Китайский Новый год наступит на этой неделе

Китайский Новый год с — главный праздник в КНР и странах Восточной Азии: Гонконг, Макао, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Маврикий и Филиппины тоже его отмечают.

Дата праздника непостоянная и меняется каждый год. Первый праздничный день считается от дня зимнего солнцестояния, второе новолуние от него и является Новым годом. Поэтому его еще называют Лунным Новым годом. А также Весенним фестивалем или Праздником весны.

Праздник длится 15 дней. По китайскому летоисчислению этот год — 4722-й.

Каждый Новый год ассоциируется с одним из двенадцати животных зодиакального китайского календаря, среди которых: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Лошадь, Петух и другие. 2025 — год Деревянной Змеи, которая придет на смену зеленого Деревянного Дракона.