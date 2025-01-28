Китайский Новый год наступит на этой неделе

Posted 28 января, 04:43
Published 28 января, 04:43
Modified 28 января, 04:43
Updated 28 января, 04:43
Китайский Новый год с — главный праздник в КНР и странах Восточной Азии: Гонконг, Макао, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Маврикий и Филиппины тоже его отмечают.
Дата праздника непостоянная и меняется каждый год. Первый праздничный день считается от дня зимнего солнцестояния, второе новолуние от него и является Новым годом. Поэтому его еще называют Лунным Новым годом. А также Весенним фестивалем или Праздником весны.
Праздник длится 15 дней. По китайскому летоисчислению этот год — 4722-й.
Каждый Новый год ассоциируется с одним из двенадцати животных зодиакального китайского календаря, среди которых: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Лошадь, Петух и другие. 2025 — год Деревянной Змеи, которая придет на смену зеленого Деревянного Дракона.
Самая главная традиция Китайского Нового года — это торжественный ужин всей семьей. Аэропорты и вокзала Поднебесной работают на пределе возможностей в эти дни. Миллионы китайцев, живущие в других городах и странах, возвращаются домой в семью, чтобы быть вместе в этот день. Самое страшно наказание, которое может получить работник — работа в новогодние праздники. Отпуск же в эти дни лучшая награда. В качестве поощрения оплачивается дорога в родной город.
На праздничном столе должны быть блюда из птицы, свинины, а также рыба и пельмени. Китайские пельмени Цзяоцзы по форме похожи на вареники. Делаются из пшеничного теста. Начинка состоит из свинины, капусты и зеленого лука.
Самый популярный подарок в странах Юго-восточной Азии — красный конверт с деньгами Хунбау. Согласно философии фэншуй, такой подарок приумножит богатство и принесет финансовую стабильность.
В праздничные дни по улицам Китая ходят огромные львы и драконы. Фигурой льва, обозначающую величие и власть, управляют два человека. А для фигуры дракона, обозначающую мудрость и удачу, требуется целая слаженная команда. Благодаря многочисленным шестам, который держат участники команды, создаются волнообразные движения сказочного существа.
Новогодние приметы в Китае такие же, как в России. Правда, соблюдать их начинают уже за месяц до его наступления. Люди стараются избавиться от долгов. Накрыть богатый стол и навестить родственников и друзей.
Традиции, не схожие с нашими, — это встречать праздник нужно в новой одежде и новом красном белье. Детский плач не допустим на Новый год. он принесет неудачи. А мыть пол, посуду и мыться самому нельзя, чтобы не смыть неудачу.
Как и в нашей стране, люди ходят в гости. Обязательным считается посещение родственников, друзей и соседей. Но в первую очередь дети отправляются к родителям.
Все продолжают дарить друг другу подарки. Одна из традиций — дарить по паре мандаринов и получить такую же пару взамен. Также дарят парные фигурки, фарфоровые статуэтки.
Новый год заканчивается традиционным Фестивалем фонарей. В этом году он пройдет 12 февраля. Эта красивая традиция существует более двух тысяч лет. Люди выходят на улицу,
Празднование Китайского Нового года завершается Фестивалем фонарей, который в 2025 году пройдет 12 февраля. Традиция насчитывает уже более 2 тысяч лет. Люди выходят на улицы и зажигают фонарки. Они бывают разных форм и размеров. Это впечатляющее зрелище привлекает тысячи туристов со всего мира. Также в этот день принято загадывать самые необычные и сокровенные желания. И написав
их на листочках, прикрепляют их к фонарику, поджигают и отпускают. В то, что желания непременно сбудутся, китайцы даже не сомневается.
Число восемь в странах Юго-восточной Азии считается счастливым. Поэтому большинство предприятий и организаций, как коммерческие, так и государственные, открываются именно на восьмой день. Чтобы следующий рабочий год выдался продуктивным и финансово удачным.
С Новым годом! По-китайски звучит как «Синь Нянь Хао! „.