Хулиганы избили детей из-за телефона в Башкирии

Как стало понятно по диалогу ребят, конфликт произошел из-за того, что один из подростков повредил телефон другого. «Ответчик» попытался закончить ссору словами, однако оппоненты были настроены слишком серьезно. Когда мальчик попытался скрыться в подъезде, толпа забежала за ним и жесткого избила.