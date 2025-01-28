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Posted 28 января, 16:26

Published 28 января, 16:26

Modified 28 января, 18:42

Updated 28 января, 18:42

Школьника избили из-за смартфона в Башкирии

Хулиганы избили детей из-за телефона в Башкирии

28 января 2025, 16:26
Фото: tg/Mash Batash.

Школьника избили из-за смартфона в Башкирии

Управление Следкома по Башкортостану возбудило уголовное дело в отношении троих мальчишек из Стерлитамака за избиение товарища, сообщили в ведомстве во вторник, 28 января.

В местных пабликах появилась видеозапись с камеры наблюдения во дворе, на кадрах которой видной, как трое мальчишек — 14-ти и 15-лет — затевают конфликт со сверстниками по малозначительному поводу:

Видео: tg/Mash Batash.

Как стало понятно по диалогу ребят, конфликт произошел из-за того, что один из подростков повредил телефон другого. «Ответчик» попытался закончить ссору словами, однако оппоненты были настроены слишком серьезно. Когда мальчик попытался скрыться в подъезде, толпа забежала за ним и жесткого избила.

Записью заинтересовались в Следкоме Башкирии. Правоохранители завели уголовное дело за хулиганство против троих 14-ти и 15-летних подростков — личности всех подозреваемых установлены.

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Ранее Mkset рассказал, что каждый 150-й житель Уфы становится жертвой преступлений.

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