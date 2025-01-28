Хулиганы избили детей из-за телефона в Башкирии

Posted 28 января, 16:26
Published 28 января, 16:26
Modified 28 января, 18:42
Updated 28 января, 18:42
В местных пабликах появилась видеозапись с камеры наблюдения во дворе, на кадрах которой видной, как трое мальчишек — 14-ти и 15-лет — затевают конфликт со сверстниками по малозначительному поводу:
Как стало понятно по диалогу ребят, конфликт произошел из-за того, что один из подростков повредил телефон другого. «Ответчик» попытался закончить ссору словами, однако оппоненты были настроены слишком серьезно. Когда мальчик попытался скрыться в подъезде, толпа забежала за ним и жесткого избила.
Записью заинтересовались в Следкоме Башкирии. Правоохранители завели уголовное дело за хулиганство против троих 14-ти и 15-летних подростков — личности всех подозреваемых установлены.