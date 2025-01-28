Героев СВО торжественно встретили в Башкирии

Posted 28 января, 07:11
Published 28 января, 07:11
Modified 28 января, 07:52
Updated 28 января, 07:52
Бойцов спецотряда ОМОН, вернувшихся с линии фронта специальной военной операции, торжественно встретили в Башкирии. Вице-премьер республики Ирек Сагитов лично приветствовал спецподразделение Росгвардии. Политик поблагодарил бойцов за самоотверженную службу в зоне боевых действий, а также вручил героям награды. Сагитов выразил сердечную благодарность защитникам и их семьям, пожелав крепкого здоровья и мирного неба над головой.
Ранее Mkset рассказал, что в Башкирии похоронили молодого парня, погибшего в зоне СВО. 21-летний ефрейтор из Салавата погиб при выполнении боевого задания.