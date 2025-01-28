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Posted 28 января, 07:11

Published 28 января, 07:11

Modified 28 января, 07:52

Updated 28 января, 07:52

Бойцы ОМОН вернулись в родную Башкирию из зоны СВО

Героев СВО торжественно встретили в Башкирии

28 января 2025, 07:11
Фото: tg/Сагитов Ирек.

Бойцы ОМОН вернулись в родную Башкирию из зоны СВО

Защитников Родины в зоне СВО торжественно встретили в родном Башкортостане во вторник, сообщает пресс-служба Росгвардии во вторник, 28 января.

Бойцов спецотряда ОМОН, вернувшихся с линии фронта специальной военной операции, торжественно встретили в Башкирии. Вице-премьер республики Ирек Сагитов лично приветствовал спецподразделение Росгвардии. Политик поблагодарил бойцов за самоотверженную службу в зоне боевых действий, а также вручил героям награды. Сагитов выразил сердечную благодарность защитникам и их семьям, пожелав крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Встреча бойцов СВО в Башкирии
Встреча бойцов СВО в Башкирии
Встреча бойцов СВО в Башкирии
Встреча бойцов СВО в Башкирии
Встреча бойцов СВО в Башкирии. Фото: Ирек Сагитов
В Салавате проводили в последний путь героя СВО
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Ранее Mkset рассказал, что в Башкирии похоронили молодого парня, погибшего в зоне СВО. 21-летний ефрейтор из Салавата погиб при выполнении боевого задания.

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