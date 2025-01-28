Героев СВО торжественно встретили в Башкирии

Бойцов спецотряда ОМОН, вернувшихся с линии фронта специальной военной операции, торжественно встретили в Башкирии. Вице-премьер республики Ирек Сагитов лично приветствовал спецподразделение Росгвардии. Политик поблагодарил бойцов за самоотверженную службу в зоне боевых действий, а также вручил героям награды. Сагитов выразил сердечную благодарность защитникам и их семьям, пожелав крепкого здоровья и мирного неба над головой.