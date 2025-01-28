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Posted 28 января, 07:11

Published 28 января, 07:11

Modified 28 января, 07:13

Updated 28 января, 07:13

Флюр Асадуллин покидает свой пост

Флюр Асадуллин покидает свой пост

28 января 2025, 07:11
Фото: vk.com/asadullin_flyur.
Флюр Асадуллин уходит с должности представителя Башкирии при Торговом представительстве РФ в КНР. Об этом сообщили в «Ъ-Уфа».

На этой должности Флюр Минзагитович был с декабря 2022 года.

Кто станет новым представителем Башкирской Торговой палаты в Китайской Народной Республике, пока неизвестно. Какую должность займет теперь Флюр Асадуллин не уточнил, объяснив тем, что его кандидатура проходит согласование.

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Уроженец Давлеканово Флюр Минзагитович Асадуллин ранее занимал должности заместителя министра экономического развития, директора регионального агентства по привлечению инвестиций. Депутат Государственного Собрания Курултая РБ III и V созывов.

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#Светлана Мирсаева#Политика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Китай
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