Флюр Асадуллин покидает свой пост

Posted 28 января, 07:11
Published 28 января, 07:11
Modified 28 января, 07:13
Updated 28 января, 07:13
На этой должности Флюр Минзагитович был с декабря 2022 года.
Кто станет новым представителем Башкирской Торговой палаты в Китайской Народной Республике, пока неизвестно. Какую должность займет теперь Флюр Асадуллин не уточнил, объяснив тем, что его кандидатура проходит согласование.
Уроженец Давлеканово Флюр Минзагитович Асадуллин ранее занимал должности заместителя министра экономического развития, директора регионального агентства по привлечению инвестиций. Депутат Государственного Собрания Курултая РБ III и V созывов.