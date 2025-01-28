Фантомную говядину нашли в Башкирии

Отсутствие права у уполномоченного лица оформлять эВСД означает, что это лицо не имеет лицензии, аккредитации или других необходимых полномочий, чтобы создавать и подписывать такие документы от имени организации или предприятия. ЭВСД необходимы для транспортировки и торговли животными и животноводческой продукцией, а их оформление требует соблюдения определённых правил и процедур. То есть если разрешения нет, то такая незадокументированная продукция нелегальна.