Фантомную говядину нашли в Башкирии

Posted 28 января, 17:24
Published 28 января, 17:24
Modified 28 января, 18:40
Updated 28 января, 18:40
В ходе мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в системе ФГИС «Меркурий», проходившего с 9 по 24 января 2025 года, инспекторы Россельхознадзора нашли сомнительную продукцию, отправившуюся на магазинную полку.
Согласно результатам проверки, некое уполномоченное лицо ИП Юлдашева А.М. оформило эВСД на «говядину в полутушках и четвертинках замороженную» общим весом почти в 2,5 тонны. Однако вот права оформлять эВСД у этого лица не было.
Отсутствие права у уполномоченного лица оформлять эВСД означает, что это лицо не имеет лицензии, аккредитации или других необходимых полномочий, чтобы создавать и подписывать такие документы от имени организации или предприятия. ЭВСД необходимы для транспортировки и торговли животными и животноводческой продукцией, а их оформление требует соблюдения определённых правил и процедур. То есть если разрешения нет, то такая незадокументированная продукция нелегальна.
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