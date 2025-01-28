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Posted 28 января, 17:24

Published 28 января, 17:24

Modified 28 января, 18:40

Updated 28 января, 18:40

Фантомную говядину нашли в Башкирии

Фантомную говядину нашли в Башкирии

28 января 2025, 17:24
Фото: 1MI.
Как предприниматель из Башкирии реализовывал сомнительное мясо, рассказали во вторник, 28 января, в региональном Роспотребнадзоре.

В ходе мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в системе ФГИС «Меркурий», проходившего с 9 по 24 января 2025 года, инспекторы Россельхознадзора нашли сомнительную продукцию, отправившуюся на магазинную полку.

Согласно результатам проверки, некое уполномоченное лицо ИП Юлдашева А.М. оформило эВСД на «говядину в полутушках и четвертинках замороженную» общим весом почти в 2,5 тонны. Однако вот права оформлять эВСД у этого лица не было.

Отсутствие права у уполномоченного лица оформлять эВСД означает, что это лицо не имеет лицензии, аккредитации или других необходимых полномочий, чтобы создавать и подписывать такие документы от имени организации или предприятия. ЭВСД необходимы для транспортировки и торговли животными и животноводческой продукцией, а их оформление требует соблюдения определённых правил и процедур. То есть если разрешения нет, то такая незадокументированная продукция нелегальна.

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Ранее Mkset рассказал, что качество воздуха за окнами жителей Салавата и Стерлитамака в несколько раз превышало допустимые нормы.

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