Два города в Башкирии поставили рекорд по загрязнению воздуха

Прямо перед Новым годом два города поставили своего рода антирекорд по вредным примесям, которые превышали разрешенные нормы в разы. В Салавате оборудование зафиксировало подобные случаи 33 раза. Из них 29 раз в воздухе было чрезмерно много изопропилбензола, превышение фенола зафиксировано 2 раза и один раз приборы уловили чрезмерное количество сероводорода и этилбензола.