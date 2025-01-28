Два города в Башкирии поставили рекорд по загрязнению воздуха

Posted 28 января, 04:57
Published 28 января, 04:57
Modified 28 января, 04:57
Updated 28 января, 04:57
Специалисты по погоде, ведущие постоянный мониторинг качества воздуха в крупных городах Башкирии раскрыли данные о его состоянии в декабре 2024 года.
Прямо перед Новым годом два города поставили своего рода антирекорд по вредным примесям, которые превышали разрешенные нормы в разы. В Салавате оборудование зафиксировало подобные случаи 33 раза. Из них 29 раз в воздухе было чрезмерно много изопропилбензола, превышение фенола зафиксировано 2 раза и один раз приборы уловили чрезмерное количество сероводорода и этилбензола.
Второй город, где дышать опасно — это Стерлитамак. Там было 16 случаев превышения допустимых концентраций этилбензола в воздухе.
Экологи отмечают, что вдыхание воздуха с большими примесями названных веществ способствует развитию легочных, сердечно-сосудистых болезней и онкологии.