mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 04:57

Published 28 января, 04:57

Modified 28 января, 04:57

Updated 28 января, 04:57

Два города в Башкирии поставили рекорд по загрязнению воздуха

Два города в Башкирии поставили рекорд по загрязнению воздуха

28 января 2025, 04:57
Фото: 1MI.
Качество воздуха за окнами жителей Салавата и Стерлитамака в несколько раз превышало допустимые нормы, сообщили в Башгидрометцентре во вторник, 28 января.

Специалисты по погоде, ведущие постоянный мониторинг качества воздуха в крупных городах Башкирии раскрыли данные о его состоянии в декабре 2024 года.

Прямо перед Новым годом два города поставили своего рода антирекорд по вредным примесям, которые превышали разрешенные нормы в разы. В Салавате оборудование зафиксировало подобные случаи 33 раза. Из них 29 раз в воздухе было чрезмерно много изопропилбензола, превышение фенола зафиксировано 2 раза и один раз приборы уловили чрезмерное количество сероводорода и этилбензола.

«Будут дальше травить людей»: Жители Башкирии недовольны качеством воздуха
Узнать подробнее

Второй город, где дышать опасно — это Стерлитамак. Там было 16 случаев превышения допустимых концентраций этилбензола в воздухе.

Экологи отмечают, что вдыхание воздуха с большими примесями названных веществ способствует развитию легочных, сердечно-сосудистых болезней и онкологии.

Читайте также:
РЭО: Самые опасные для экологии телевизоры содержат до 3,5 мг ртути
#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Качество воздуха в Стерлитамаке#Качество воздуха в Салавате
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика