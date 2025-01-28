Дрифтующий прицеп чуть не убил школьника в Башкирии

На кадрах видно, что автомобиль с прицепам совершал поворот налево. После маневра прицеп лихо занесло, и конструкция на скорости задела стоящего на тротуаре мальчишку. Школьник явно не ожидал удара, от которого отлетит на метр в сторону припаркованной рядом машины. Водитель автомобиля с «дрифтующим» прицепом подбежал к сбитому мальчишке, чтобы оказать помощь. Однако парень, как кажется на первый взгляд, серьезных травм не получил. Дальнейшая судьба участников ДТП неизвестна.