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Posted 28 января, 07:36

Published 28 января, 07:36

Modified 28 января, 12:26

Updated 28 января, 12:26

Дрифтующий прицеп чуть не убил школьника в Башкирии

Дрифтующий прицеп чуть не убил школьника в Башкирии

28 января 2025, 07:36
Фото: 1MI.
В Сети появились кадры страшной аварии: в Нефтекамске школьника сбило прицепом автомобиля во вторник, сообщает «Честно говоря» во вторник, 28 января.

В местном телеграмм-канале появилась запись с видеорегистратора автомобиля, движущегося по одной из улиц Нефтекамска.

На кадрах видно, что автомобиль с прицепам совершал поворот налево. После маневра прицеп лихо занесло, и конструкция на скорости задела стоящего на тротуаре мальчишку. Школьник явно не ожидал удара, от которого отлетит на метр в сторону припаркованной рядом машины. Водитель автомобиля с «дрифтующим» прицепом подбежал к сбитому мальчишке, чтобы оказать помощь. Однако парень, как кажется на первый взгляд, серьезных травм не получил. Дальнейшая судьба участников ДТП неизвестна.

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Ранее Mkset сообщил, что водителя автобуса, взявшего школьников «в плен», вызвали на ковер к начальству.

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