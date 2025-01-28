Дрифтующий прицеп чуть не убил школьника в Башкирии

Posted 28 января, 07:36
Published 28 января, 07:36
Modified 28 января, 12:26
Updated 28 января, 12:26
В местном телеграмм-канале появилась запись с видеорегистратора автомобиля, движущегося по одной из улиц Нефтекамска.
На кадрах видно, что автомобиль с прицепам совершал поворот налево. После маневра прицеп лихо занесло, и конструкция на скорости задела стоящего на тротуаре мальчишку. Школьник явно не ожидал удара, от которого отлетит на метр в сторону припаркованной рядом машины. Водитель автомобиля с «дрифтующим» прицепом подбежал к сбитому мальчишке, чтобы оказать помощь. Однако парень, как кажется на первый взгляд, серьезных травм не получил. Дальнейшая судьба участников ДТП неизвестна.
Ранее Mkset сообщил, что водителя автобуса, взявшего школьников «в плен», вызвали на ковер к начальству.