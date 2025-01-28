Дикий секач разгуливает по башкирскому лесу

Posted 28 января, 06:40
Published 28 января, 06:40
Modified 28 января, 06:42
Updated 28 января, 06:42
Фотоловушка особой природной зоны запечатлела момент того, как кабан мирно бродит по живописному зимнему пейзажу. Снег мягко укрыл землю, создавая белоснежный ковер, который контрастирует с темной кожей кабана. Его толстая шкура выглядит особенно выразительно на фоне снега, придавая сцене ощущение уединения и спокойствия. Кабан исследует местность в поисках корма, периодически останавливаясь, чтобы обнюхать воздух или пощипывать траву, выступающую из-под снега.
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