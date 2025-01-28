Дикий секач разгуливает по башкирскому лесу

Специалисты Минэкологии, тем временем, поспешили напомнить, что безобидными дикие животные кажутся только на кадрах в интернете. В реальной жизни стоит соблюдать определенные правила безопасности для прогулок в диких лесах. Ни в коем случае нельзя отправляться в лес в одиночестве, стоит выбрать яркую одежду и шуметь — простые советы помогут избежать неожиданной встречи с диким животным.