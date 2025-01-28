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Posted 28 января, 06:40

Published 28 января, 06:40

Modified 28 января, 06:42

Updated 28 января, 06:42

Дикий секач разгуливает по башкирскому лесу

Дикий секач разгуливает по башкирскому лесу

28 января 2025, 06:40
Фото: Сергей Кудисов/Минэкологии РБ.
Минэкологии РБ опубликовало видео прогулки дикого кабана в природном парке «Аслы-Куль» — делимся интересными кадрами во вторник, 28 января.

Фотоловушка особой природной зоны запечатлела момент того, как кабан мирно бродит по живописному зимнему пейзажу. Снег мягко укрыл землю, создавая белоснежный ковер, который контрастирует с темной кожей кабана. Его толстая шкура выглядит особенно выразительно на фоне снега, придавая сцене ощущение уединения и спокойствия. Кабан исследует местность в поисках корма, периодически останавливаясь, чтобы обнюхать воздух или пощипывать траву, выступающую из-под снега.

Видео: Минэкологии РБ.

Специалисты Минэкологии, тем временем, поспешили напомнить, что безобидными дикие животные кажутся только на кадрах в интернете. В реальной жизни стоит соблюдать определенные правила безопасности для прогулок в диких лесах. Ни в коем случае нельзя отправляться в лес в одиночестве, стоит выбрать яркую одежду и шуметь — простые советы помогут избежать неожиданной встречи с диким животным.

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