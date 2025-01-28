Чем заняться в январе садоводу? Главные культуры для посева и советы агронома

Posted 28 января, 05:00
Published 28 января, 05:00
Modified 28 января, 05:00
Updated 28 января, 05:00
Январь — время планирования и первых посевов. Многие садоводы считают, что зимние месяцы предназначены только для отдыха. Однако для тех, кто мечтает о красивом саде и богатом урожае, январь становится отправной точкой. Важно не упустить сроки посадки некоторых растений, ведь они требуют длительного периода выращивания до пересадки в открытый грунт.
— В январе садоводы могут заложить основу для будущего урожая. Например, цветочные культуры, такие как петуния и эустома, нуждаются в раннем посеве, иначе их цветение задержится или будет недостаточно обильным, — делится Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук в интервью «Новосибирск онлайн».
В первую очередь внимание стоит уделить цветам. Однолетние и многолетние декоративные растения с долгим циклом роста, такие как петунии и эустомы, требуют особого подхода. Их семена засевают в январе, чтобы получить крепкую рассаду. Эти цветы украшают сад своими яркими красками, но при позднем посеве могут не успеть развить достаточно сильные растения к началу лета.
Также на рассаду рекомендуется посеять землянику. Она требует больше времени для роста, чтобы к весне быть готовой к пересадке. Её сладкие, ароматные ягоды станут наградой за терпение и труд.
Для любителей пряных культур идеальным вариантом станет сельдерей. Его выращивание занимает значительное время, а поздние посевы могут не дать желаемого результата. Сельдерей, будь то листовой или корневой, хорошо развивается из ранней рассады. Ещё одной культурой, требующей внимания в январе, является лук-порей. Его семена засевают в грунт для получения ранних и крупных растений.
Людмила Шубина объясняет, что успех рассады во многом зависит от правильной подготовки почвы и соблюдения условий выращивания. Почва должна быть лёгкой, плодородной и хорошо увлажнённой. Для дезинфекции можно использовать слабый раствор марганцовки.
— Семена цветочных культур лучше заделывать неглубоко, чтобы они могли быстрее прорасти. Оптимальная глубина — около 0,5–1 см. А чтобы избежать пересыхания почвы, посевы накрывают плёнкой, — уточняет эксперт.
Для хорошего роста растений важно обеспечить оптимальный температурный режим. Для большинства культур достаточно +20…+24 °C. Освещение также играет ключевую роль, так как световой день зимой короткий. Для досветки можно использовать фитолампы. Они помогут растениям получать необходимую энергию для роста.
Опытные садоводы нередко ориентируются на лунный календарь. Январь 2025 года предлагает несколько благоприятных дней для посева различных культур. Например, однолетние и многолетние цветы лучше всего сажать 2, 4, 21, 22 и 30 января. Для сельдерея и лука-порея идеальными днями будут 15, 16, 17, 23, 24 и 25 января. Эти даты подходят и для посева земляники, что позволит добиться лучших результатов.
Если январь оказался слишком насыщенным и времени на посев не хватило, не стоит отчаиваться. Некоторые культуры, такие как петунии, можно посеять и позже, но при этом придётся компенсировать потерянное время интенсивным освещением и подкормкой. Однако с земляникой и сельдереем лучше не затягивать — у этих растений слишком длинный вегетационный период.
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