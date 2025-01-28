Чем заняться в январе садоводу? Главные культуры для посева и советы агронома

Если январь оказался слишком насыщенным и времени на посев не хватило, не стоит отчаиваться. Некоторые культуры, такие как петунии, можно посеять и позже, но при этом придётся компенсировать потерянное время интенсивным освещением и подкормкой. Однако с земляникой и сельдереем лучше не затягивать — у этих растений слишком длинный вегетационный период.