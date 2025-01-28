Бывший полицейский отправился в тюрьму за пьяное ДТП в Башкирии

Posted 28 января, 10:12
Published 28 января, 10:12
Modified 28 января, 12:22
Updated 28 января, 12:22
Как установил суд, летом 2024 года пьяный сотрудник ГИБДД сел за руль «Тойоты Камри» в Октябрьском. На одном из перекрестков мужчина влетел в «Ладу Самару» — ее водитель скончался в больнице, а двое пассажиров получили серьезные травмы.
Виновник смертельной аварии, испугавшись последствий, попросил своего трезвого товарища взять вину за аварию на себя. Однако позже правоохранители все же выяснили, кто на самом деле был за рулем иномарки.
Мужчину уволили из МВД за поступок, порочащий честь сотрудника, а также лишили свободы на 7,5 лет и обязали выплатить моральную компенсацию матери погибшего в ДТП в размере ₽1 млн.