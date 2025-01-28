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Posted 28 января, 10:34

Published 28 января, 10:34

Modified 28 января, 12:21

Updated 28 января, 12:21

Бесплатный проезд для детей ограничили в Уфе

Бесплатный проезд для детей ограничили в Уфе

28 января 2025, 10:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Взрослому не надо платить за пассажира возрастом до 7 лет только в двух случаях — тот едет стоя или на чужих коленках, сообщает транспортное управление Уфы во вторник, 28 января.

В управлении транспорта и связи Уфы напомнили, что право бесплатного проезда детей до семи лет в городских и пригородных маршрутках работает только в случае, если ребенок не занимает отдельного места. Если же малыш не будет стоять или сидеть на чьих-то коленках во время поездки, то проезд придется оплатить по действующему тарифу.

Также в ведомстве отметили, что контролер вправе потребовать подтвердить статус льготника. Это значит, что если у сопровождающего не найдется с собой свидетельства о рождении ребенка, контролер в праве взять оплату «за двоих».

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Ранее Mkset рассказал, что водитель уфимской маршрутки получил нагоняй за «взятие в заложники» маленьких пассажиров.

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