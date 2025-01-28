Бесплатный проезд для детей ограничили в Уфе

В управлении транспорта и связи Уфы напомнили, что право бесплатного проезда детей до семи лет в городских и пригородных маршрутках работает только в случае, если ребенок не занимает отдельного места. Если же малыш не будет стоять или сидеть на чьих-то коленках во время поездки, то проезд придется оплатить по действующему тарифу.