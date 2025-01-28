Бесплатный проезд для детей ограничили в Уфе

Posted 28 января, 10:34
Published 28 января, 10:34
Modified 28 января, 12:21
Updated 28 января, 12:21
В управлении транспорта и связи Уфы напомнили, что право бесплатного проезда детей до семи лет в городских и пригородных маршрутках работает только в случае, если ребенок не занимает отдельного места. Если же малыш не будет стоять или сидеть на чьих-то коленках во время поездки, то проезд придется оплатить по действующему тарифу.
Также в ведомстве отметили, что контролер вправе потребовать подтвердить статус льготника. Это значит, что если у сопровождающего не найдется с собой свидетельства о рождении ребенка, контролер в праве взять оплату «за двоих».
Ранее Mkset рассказал, что водитель уфимской маршрутки получил нагоняй за «взятие в заложники» маленьких пассажиров.