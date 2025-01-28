Атака дронов на Уфу: куда бежать и как прятаться?

Posted 28 января, 13:23
Published 28 января, 13:23
Modified 28 января, 18:46
Updated 28 января, 18:46
На указателях, кроме адреса дома, подписано также, где находятся ключи от «бомбоубежища». Напомним, что согласно предписаниям, в случае «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» — а в последнее время из таких ситуаций на ум приходят, в первую очередь, атаки беспилотников — укрытием должны служить подвальные помещения домов. Доступ к ним могли открыть, например, старшие по подъезду или работники ЖЭУ.
Фактически, ничего не изменилось. Такой порядок существовал и раньше, однако информационные таблички стали замечать лишь в январе 2025 года. Как прокомментировали в администрации Орджоникидзевского района Уфы, это связано с целью лучшего информирования жильцов. В чрезвычайных ситуациях особенно важна оперативность, при этом не все могут знать, где точно лежат ключи от подвала.
Ранее Mkset передавал сообщения о том, что на одном из предприятий Уфы подняли тревогу в связи с атакой БПЛА.