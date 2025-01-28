Атака дронов на Уфу: куда бежать и как прятаться?

Фактически, ничего не изменилось. Такой порядок существовал и раньше, однако информационные таблички стали замечать лишь в январе 2025 года. Как прокомментировали в администрации Орджоникидзевского района Уфы, это связано с целью лучшего информирования жильцов. В чрезвычайных ситуациях особенно важна оперативность, при этом не все могут знать, где точно лежат ключи от подвала.