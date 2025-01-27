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Posted 27 января, 10:31

Published 27 января, 10:31

Modified 27 января, 11:53

Updated 27 января, 11:53

Зимний апокалипсис накроет Башкирию

Зимний апокалипсис накроет Башкирию

27 января 2025, 10:31
Фото: 1MI.
Ледяной дождь, гололедица и мокрый снег придут в Башкирию уже в понедельник, 27 января, предупредили в региональном МЧС.

Сотрудники МЧС предупредили о приближающимся к Башкирии ледяном дожде и гололеде, которые создадут определенные трудности на дорогах и тротуарах. На территории республики ожидается налипание мокрого снега на проводах и ветках, что не только придаст зимнему пейзажу особую красоту, но и увеличит риск аварий.

Автомобилистов попросили проявлять особую осторожность: на участках дорог видимость упадет до пары сотен метров. Рекомендуется выбирать скорость в зависимости от погодных условий и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями, чтобы избежать неприятных и опасных инцидентов.

Пешеходам также стоит быть на чеку. Спасатели рекомендуют выбрать обувь с хорошим сцеплением, чтобы избежать падений на скользких участках. Передвигаться по заледенелым тротуарам стоит медленно и осторожно, наступая на всю подошву, чтобы минимизировать риск травм.

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Ранее Mkset сообщил, что уфимские спасатели спасли уфимку от ледяной смерти.

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