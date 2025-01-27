Зимний апокалипсис накроет Башкирию

Сотрудники МЧС предупредили о приближающимся к Башкирии ледяном дожде и гололеде, которые создадут определенные трудности на дорогах и тротуарах. На территории республики ожидается налипание мокрого снега на проводах и ветках, что не только придаст зимнему пейзажу особую красоту, но и увеличит риск аварий.