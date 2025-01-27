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Posted 27 января, 09:33

Published 27 января, 09:33

Modified 27 января, 09:33

Updated 27 января, 09:33

Журналистка из Уфы Светлана Сибкина погибла в ДТП в Башкирии

Журналистка из Уфы Светлана Сибкина погибла в ДТП в Башкирии

27 января 2025, 09:33
Фото: vk.com/id267648929.
Страшное ДТП рядом с Белорецком произошло сегодня утром, сообщает ГАИ республики в понедельник 27 января.

Авария случилась рядом с поворотом на Межгорье. Во время длинного обгона иномарка Volkswagen Polo, в которой ехала известная в Башкирии журналистка федерального издания столкнулась с российской легковушкой «Ладой Приорой». В отчесетвенном авто водитель и пассажирка погибли на месте до приезда медиков. Водитель иномарки Павел Сибкин и Светлана Сибкина пострадали меньше, однако девушка получила серьезные травмы и скончалась по дороге в больницу. Муж после осмотра был отпущен. У погибшей осталась маленькая дочка.

Фото: ГАИ РБ

Редакция Mkset соболезнует семье погибшей Светланы.

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#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Светлана Сибкина
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