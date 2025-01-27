Журналистка из Уфы Светлана Сибкина погибла в ДТП в Башкирии

Авария случилась рядом с поворотом на Межгорье. Во время длинного обгона иномарка Volkswagen Polo, в которой ехала известная в Башкирии журналистка федерального издания столкнулась с российской легковушкой «Ладой Приорой». В отчесетвенном авто водитель и пассажирка погибли на месте до приезда медиков. Водитель иномарки Павел Сибкин и Светлана Сибкина пострадали меньше, однако девушка получила серьезные травмы и скончалась по дороге в больницу. Муж после осмотра был отпущен. У погибшей осталась маленькая дочка.