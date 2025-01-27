Забудьте о замерзающих ногах зимой — 15 минут и ваши ноги в тепле

Простой трюк заключается в следующем: необходимо налить горячую воду в пластиковые бутылки и поставить их в обувь за 10-15 минут до выхода на улицу. Этот период времени достаточно для того, чтобы обувь прогрелась, а ваши ноги не ощущали холод во время прогулки. Особенно удобно использовать этот способ, если предстоит долгое нахождение на улице. Ведь даже если поначалу будет холодно, теплая обувь создаст комфортную атмосферу для ваших ног.