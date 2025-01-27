В Башкирии можно будет недорого купить грузовик или китайский кроссовер

Posted 27 января, 05:17
Published 27 января, 05:17
Modified 27 января, 05:17
Updated 27 января, 05:17
Те жители республики, которые приобретают в кредит или лизинг автомобили, но в последствии не могут за ним вносить ежемесячные платежи, попадают в категорию должников и авто у них изымается для последующей продажи с аукциона. В конце февраля в республике будет продано семь автомобилей. Проводит торги «Сбербанк-АСТ».
Самая недорогая машина — это отечественная легковушка стоимостью около 150 тысяч рублей. Есть «КамАЗ» с ценой под миллион. Также покупателям предоставят самый дорогой лот — это китайский кроссовер с минимальным пробегом Chery Tiggo 8 Pro по первоначальной ставке чуть больше двух миллионов рублей.