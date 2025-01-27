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Posted 27 января, 05:17

Published 27 января, 05:17

Modified 27 января, 05:17

Updated 27 января, 05:17

В Башкирии можно будет недорого купить грузовик или китайский кроссовер

В Башкирии можно будет недорого купить грузовик или китайский кроссовер

27 января 2025, 05:17
Фото: 1MI.
Аукцион по продаже арестованных машин назначен на конец февраля. Участвовать в нем может любой желающий, сообщает ufacitynews в понедельник, 27 января.

Те жители республики, которые приобретают в кредит или лизинг автомобили, но в последствии не могут за ним вносить ежемесячные платежи, попадают в категорию должников и авто у них изымается для последующей продажи с аукциона. В конце февраля в республике будет продано семь автомобилей. Проводит торги «Сбербанк-АСТ».

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Самая недорогая машина — это отечественная легковушка стоимостью около 150 тысяч рублей. Есть «КамАЗ» с ценой под миллион. Также покупателям предоставят самый дорогой лот — это китайский кроссовер с минимальным пробегом Chery Tiggo 8 Pro по первоначальной ставке чуть больше двух миллионов рублей.

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