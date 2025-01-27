В Башкирии можно будет недорого купить грузовик или китайский кроссовер

Те жители республики, которые приобретают в кредит или лизинг автомобили, но в последствии не могут за ним вносить ежемесячные платежи, попадают в категорию должников и авто у них изымается для последующей продажи с аукциона. В конце февраля в республике будет продано семь автомобилей. Проводит торги «Сбербанк-АСТ».