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Posted 27 января, 05:39

Published 27 января, 05:39

Modified 27 января, 05:39

Updated 27 января, 05:39

В Башкирии крупному чиновнику дали полтора года колонии

В Башкирии крупному чиновнику дали полтора года колонии

27 января 2025, 05:39
Фото: 1MI.
Он продумал и вопросил в жизнь «серую схему» при расселении домов подлежащих сносу, сообщает СУ СК РФ по РБ в понедельник, 27 января.

В Бирском районе республики закончилось расследование и прошли финальные судебные слушания по экс-первого замглавы администрации района. Его признали виновным в использовании должностных полномочий при расселении старых и не пригодных к проживанию домов, ради собственной выгоды.

Из материалов суда известно, что осужденный чиновник на протяжении семи лет был главным в комиссии, которая занималась обследованием ветхих домов и выносила решение об их расселении. Жильцы 13 многоквартирных домов Бирска обращались в эту комиссию несколько раз, они делали за свой счет экспертизы, которые подтверждали, что проживать в их жилье больше нельзя, что его нужно расселять. Но, несмотря на это, руководитель комиссии, первый замглавы администрации района, выносил решение о том, что проживать в домах еще можно и причин для их сноса не имеется.

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В суде он свою вину признавать отказался. Несмотря на это было принято решение об уголовном наказании в виде 18 месяцев колонии-поселении. Указанные дома, в последствии, были включены в программу расселения ветхого жилья.

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#Общество#Башкирия#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бирск#Город Бирск#Расселение ветхого и аварийного жилья
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