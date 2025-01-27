В Башкирии крупному чиновнику дали полтора года колонии

Posted 27 января, 05:39
Published 27 января, 05:39
Modified 27 января, 05:39
Updated 27 января, 05:39
В Бирском районе республики закончилось расследование и прошли финальные судебные слушания по экс-первого замглавы администрации района. Его признали виновным в использовании должностных полномочий при расселении старых и не пригодных к проживанию домов, ради собственной выгоды.
Из материалов суда известно, что осужденный чиновник на протяжении семи лет был главным в комиссии, которая занималась обследованием ветхих домов и выносила решение об их расселении. Жильцы 13 многоквартирных домов Бирска обращались в эту комиссию несколько раз, они делали за свой счет экспертизы, которые подтверждали, что проживать в их жилье больше нельзя, что его нужно расселять. Но, несмотря на это, руководитель комиссии, первый замглавы администрации района, выносил решение о том, что проживать в домах еще можно и причин для их сноса не имеется.
В суде он свою вину признавать отказался. Несмотря на это было принято решение об уголовном наказании в виде 18 месяцев колонии-поселении. Указанные дома, в последствии, были включены в программу расселения ветхого жилья.