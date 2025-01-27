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Posted 27 января, 04:48

Published 27 января, 04:48

Modified 27 января, 04:48

Updated 27 января, 04:48

Уфимский врач рассказала об основных болезнях сердца

Уфимский врач рассказала об основных болезнях сердца

27 января 2025, 04:48
Фото: 1MI.
Кардиолог научила различать невралгию и серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает портал UfaTime в понедельник, 27 января.

Люция Газизова ведущий специалист Республиканского кардиологического центра. В беседе с журналистами она объяснила, что многие пациенты постоянно путают болезни невралгии, когда у людей поражаются нервные окончания с реальными болезнями сердца. В первом случае конечности человека и отдельные его органы могут резко заболеть на несколько секунд или часов. Облегчаются они таблетками нитроглицерина.

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Во втором случае, когда болит сердце, человек начинает испытывать неприятные ощущения в области груди, в челюсти, спине или левой руке. Это может быть покалывание или резкие болевые всплески. Такое может происходить с человеком из-за сильного стресса или серьезной физической нагрузки.

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