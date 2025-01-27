Уфимский врач рассказала об основных болезнях сердца

Люция Газизова ведущий специалист Республиканского кардиологического центра. В беседе с журналистами она объяснила, что многие пациенты постоянно путают болезни невралгии, когда у людей поражаются нервные окончания с реальными болезнями сердца. В первом случае конечности человека и отдельные его органы могут резко заболеть на несколько секунд или часов. Облегчаются они таблетками нитроглицерина.