Уфимский врач рассказала об основных болезнях сердца

Posted 27 января, 04:48
Published 27 января, 04:48
Modified 27 января, 04:48
Updated 27 января, 04:48
Люция Газизова ведущий специалист Республиканского кардиологического центра. В беседе с журналистами она объяснила, что многие пациенты постоянно путают болезни невралгии, когда у людей поражаются нервные окончания с реальными болезнями сердца. В первом случае конечности человека и отдельные его органы могут резко заболеть на несколько секунд или часов. Облегчаются они таблетками нитроглицерина.
Во втором случае, когда болит сердце, человек начинает испытывать неприятные ощущения в области груди, в челюсти, спине или левой руке. Это может быть покалывание или резкие болевые всплески. Такое может происходить с человеком из-за сильного стресса или серьезной физической нагрузки.