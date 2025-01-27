Уфимский самолет «вслепую» сел в Когалыме

Posted 27 января, 12:49
Published 27 января, 12:49
Modified 27 января, 12:51
Updated 27 января, 12:51
Аэропорт Когалыма в ХМАО-Югре встретил рейс из Уфы не слишком радушно. Прямо перед посадкой на взлетно-посадочной полосе отключилось электричество. Уфимскому судну пришлось зайти на ещё один круг, после чего уже совершить посадку на вновь заженную полосу.
Ранее Mkset сообщил, что радары уфимских самолетов стали слишком часто фиксировать «фантомы» в небе — один из пилотов заметил сразу пять неопознанных объектов. НЛО, беспилотники или стаи птиц — всё о странных точках на радарах выяснили корреспонденты Mkset у приглашенного эксперта.