Уфимский самолет «вслепую» сел в Когалыме

Аэропорт Когалыма в ХМАО-Югре встретил рейс из Уфы не слишком радушно. Прямо перед посадкой на взлетно-посадочной полосе отключилось электричество. Уфимскому судну пришлось зайти на ещё один круг, после чего уже совершить посадку на вновь заженную полосу.