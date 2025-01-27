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Posted 27 января, 12:49

Published 27 января, 12:49

Modified 27 января, 12:51

Updated 27 января, 12:51

Самолет из Уфы не мог приземлиться в Когалыме

Уфимский самолет «вслепую» сел в Когалыме

27 января 2025, 12:49
Фото: 1MI.

Самолет из Уфы не мог приземлиться в Когалыме

Перед посадкой рейса Уфа — Когалым в понедельник, 27 января, на взлетно-посадочной полосе отключилась электроэнергия, сообщили в тг-канале Aviaincidet.

Аэропорт Когалыма в ХМАО-Югре встретил рейс из Уфы не слишком радушно. Прямо перед посадкой на взлетно-посадочной полосе отключилось электричество. Уфимскому судну пришлось зайти на ещё один круг, после чего уже совершить посадку на вновь заженную полосу.

НЛО и фантомы над Уфой — объяснение ученого
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Ранее Mkset сообщил, что радары уфимских самолетов стали слишком часто фиксировать «фантомы» в небе — один из пилотов заметил сразу пять неопознанных объектов. НЛО, беспилотники или стаи птиц — всё о странных точках на радарах выяснили корреспонденты Mkset у приглашенного эксперта.

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