Уфимец заплатил ₽5 тысяч за несогласованный протест

Изначально за несогласованный пикет горожанину выписали штраф в ₽10 тысяч, при этом было указано, что мужчина закрывал своё лицо балаклавой, что запрещено делать на публичных акциях. Позже решение он смог обжаловать в Верховном суде. Уфимец доказал, что лицо он закрыл от холода. Кроме того, служители Фемиды приняли во внимание факт того, что политически активный гражданин присматривает за матерью-пенсионеркой с её сыном-иждивенцем. В результате, штраф смягчили до ₽5 тысяч.