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Posted 27 января, 18:17

Published 27 января, 18:17

Modified 27 января, 18:19

Updated 27 января, 18:19

Уфимцу смягчили штраф за протестный пикет

Уфимец заплатил ₽5 тысяч за несогласованный протест

27 января 2025, 18:17
Фото: 1MI.

Уфимцу смягчили штраф за протестный пикет

Жителя столицы Башкирии обязали выплатить штраф за акцию протеста, гласит изученный Mkset в понедельник, 27 января, приговор Верховного суда Республики.

Под прицел правоохранителей уфимец попал за одиночный пикет, устроенный им в городе. О содержании плаката, с которым стоял мужчина, в подробностях не написано, указано лишь, что на нём присутствовали изображения президента РФ Владимира Путина и флага Украины.

Изначально за несогласованный пикет горожанину выписали штраф в ₽10 тысяч, при этом было указано, что мужчина закрывал своё лицо балаклавой, что запрещено делать на публичных акциях. Позже решение он смог обжаловать в Верховном суде. Уфимец доказал, что лицо он закрыл от холода. Кроме того, служители Фемиды приняли во внимание факт того, что политически активный гражданин присматривает за матерью-пенсионеркой с её сыном-иждивенцем. В результате, штраф смягчили до ₽5 тысяч.

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Ранее Mkset сообщал о том, что штраф в десять раз больше назначили уфимцу, скрывавшемуся от службы в армии.

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