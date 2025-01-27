Уфимец заплатил ₽5 тысяч за несогласованный протест

Posted 27 января, 18:17
Published 27 января, 18:17
Modified 27 января, 18:19
Updated 27 января, 18:19
Под прицел правоохранителей уфимец попал за одиночный пикет, устроенный им в городе. О содержании плаката, с которым стоял мужчина, в подробностях не написано, указано лишь, что на нём присутствовали изображения президента РФ Владимира Путина и флага Украины.
Изначально за несогласованный пикет горожанину выписали штраф в ₽10 тысяч, при этом было указано, что мужчина закрывал своё лицо балаклавой, что запрещено делать на публичных акциях. Позже решение он смог обжаловать в Верховном суде. Уфимец доказал, что лицо он закрыл от холода. Кроме того, служители Фемиды приняли во внимание факт того, что политически активный гражданин присматривает за матерью-пенсионеркой с её сыном-иждивенцем. В результате, штраф смягчили до ₽5 тысяч.
Ранее Mkset сообщал о том, что штраф в десять раз больше назначили уфимцу, скрывавшемуся от службы в армии.