mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 07:23

Published 27 января, 07:23

Modified 27 января, 07:29

Updated 27 января, 07:29

У осьминога есть собственный мозг в каждой руке! Ученые объясняют многозадачность

У осьминога есть собственный мозг в каждой руке! Ученые объясняют многозадачность

27 января 2025, 07:23
Фото: 1MI. У осьминога есть собственный мозг в каждой руке! Ученые объясняют многозадачность
Когда думаешь об осьминогах, невольно поражаешься их уникальным строением и невероятным интеллектуальным потенциалом. Эти загадочные морские существа — настоящие мастера многозадачности. Пока их тело плавно скользит по морскому дну, восемь рук могут работать в абсолютно разных направлениях.

Осьминоги давно стали предметом интереса для биологов, но последние исследования показали, что их руки — это не просто продолжение тела. Каждая из восьми конечностей осьминога содержит сложную нейронную структуру, которая позволяет ей двигаться самостоятельно. Более того, в каждой руке есть нечто, что можно сравнить со спинным мозгом позвоночных, что объясняет частичную автономию этих конечностей.

Эту необычную способность осьминогов удалось разгадать благодаря исследованию, проведенному учеными, и опубликованному в журнале Nature Communications. По словам одного из авторов исследования, Кэссиди Олсон, ключом к разгадке является структура, называемая осевым нервным тяжом (ОНТ), который проходит через центр каждой руки осьминога. Этот нервный тяж можно сравнить со спинным мозгом, так как он содержит множество нейронов, управляющих движениями, что делает руки осьминога достаточно независимыми для выполнения различных задач.

— Можно представить осевой нервный тяж как нечто похожее на спинной мозг, только проходящее через центр каждой руки, — объясняет Олсон. — Благодаря этой структуре руки осьминога могут работать автономно, но при этом оставаться частью общего организма.»
осьминог
осьминог. Фото: Фото: Norbert Wu. Minden Pictures

В чем уникальность осевого нервного тяжа?

Осевой нервный тяж — это ключевая структура, обеспечивающая автономное движение конечностей. В отличие от человека, у осьминога нет такой четкой центральной нервной системы, которая бы жестко контролировала все его действия. Вместо этого его руки оснащены нервными центрами, которые могут работать и принимать решения локально, не отправляя команды в мозг. Это объясняет способность осьминога одновременно выполнять несколько задач. Например, одна рука может исследовать морское дно, в то время как другая с легкостью вскрывает раковину.

— Каждая рука осьминога похожа на отдельную автономную систему, которая может реагировать на раздражители и выполнять действия без участия центрального мозга, — утверждает Кэссиди Олсон.

Эти автономные действия рук осьминога были продемонстрированы в экспериментах, где ученые ампутировали одну из конечностей осьминога, и она продолжала двигаться, словно живая, несмотря на отсутствие связи с мозгом.

В чем уникальность осевого нервного тяжа?
В чем уникальность осевого нервного тяжа?. Фото: Фото: nature.com

Щупальца осьминога как роборуки

Что касается практических применений, это открытие может оказать влияние на разработку технологий, особенно в области робототехники. Осьминоги, как и другие морские животные, обладают уникальными физическими возможностями, такими как гибкость и невероятная сила захвата, благодаря своим присоскам. Исследования в области «мягкой робототехники», которая включает в себя создание роботов, выполненных из гибких материалов, активно вдохновляются особенностями строения осьминогов. Структура их рук и способ управления движениями с помощью осевого нервного тяжа могут стать основой для разработки роботов, которые будут обладать высокой маневренностью и универсальностью в выполнении различных задач.

— Наше исследование может оказать влияние на разработку новых типов роботов с гибкими, адаптивными конечностями, которые будут способны выполнять различные действия одновременно, как это делает осьминог, — поясняет Олсон.

Создание роботов с подобной нейронной структурой могло бы радикально изменить подходы к разработке роботов для использования в различных отраслях, от медицины до спасательных операций. Например, роботы с присосками, имитирующие действия осьминога, могут стать настоящим прорывом в области захвата и манипуляции с объектами, поскольку они смогут адаптироваться под различные формы и поверхности.

Щупальца осьминога как роборуки
Щупальца осьминога как роборуки. Фото: Фото: Soft Robotics Inc. / @softroboticsinc

Локальная обработка информации и преимущества нейробиологии осьминогов

Одним из интересных аспектов исследования стало обнаружение сегментированной структуры осевого нервного тяжа, которая играет ключевую роль в автономности движений. Эта сегментация напоминает структуру тела некоторых других животных, таких как черви, у которых тело разделено на отдельные сегменты. Однако, в отличие от червей, у осьминогов сегментация находится не в теле, а в нервной системе, и именно это делает осьминогов такими уникальными.

— Модульная структура нервной системы осьминога позволяет локально обрабатывать информацию и управлять движениями, делая каждую руку как бы маленьким независимым 'мозгом', который выполняет свою работу, — добавляет эксперт.

Сегментация нервной системы осьминога помогает его рукам эффективно реагировать на изменения окружающей среды и выполнять действия, которые требуются в данный момент, будь то захват объекта или манипуляция с предметом.

Пингвины разводятся, как люди: как это разрушает целые колонии!
Узнать подробнее
Читайте также:
Через языковой барьер: топ-7 животных, которые умеют говоритьОт мадагаскарских тараканов до авто класса люкс. Что можно взять на прокат в УфеВ беде не бросят: понимают ли коты настроение своего человека?
#Ольга Харина#Животные#Живая природа#Дикие животные#Все материалы авторов#КЦ#Экзотические животные#Животный мир
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика