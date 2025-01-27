У осьминога есть собственный мозг в каждой руке! Ученые объясняют многозадачность

Осевой нервный тяж — это ключевая структура, обеспечивающая автономное движение конечностей. В отличие от человека, у осьминога нет такой четкой центральной нервной системы, которая бы жестко контролировала все его действия. Вместо этого его руки оснащены нервными центрами, которые могут работать и принимать решения локально, не отправляя команды в мозг. Это объясняет способность осьминога одновременно выполнять несколько задач. Например, одна рука может исследовать морское дно, в то время как другая с легкостью вскрывает раковину.