Тысячи уфимцев спали на вокзале

Posted 27 января, 18:03
Published 27 января, 18:03
Modified 27 января, 18:05
Updated 27 января, 18:05
Новые места для сна и отдыха на станции появились в январе 2024 года. Комнаты с шумоизоляцией — «капсулы», как назвали их в РЖД» — установлены на втором этаже вокзала. Это небольише помещения всего на три «квадрата», внутри которых находятся кровать, места для багажа, лампа, розетка и столик. Подобных комнат на станции — восемь. Занять комнату можно на срок от трёх до 12 часов, цены на момент публикации варьируются от ₽300 до ₽1 тыс.
За год услугой воспользовались около 4,3 тыс. человек. Не имея точных данных о том, на какой срок чаще всего занимают комнаты, можно сказать, что уфимские капсулы принесли компании от ₽1,29 млн до ₽4,3 млн.