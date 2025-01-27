Тысячи уфимцев спали на вокзале

Новые места для сна и отдыха на станции появились в январе 2024 года. Комнаты с шумоизоляцией — «капсулы», как назвали их в РЖД» — установлены на втором этаже вокзала. Это небольише помещения всего на три «квадрата», внутри которых находятся кровать, места для багажа, лампа, розетка и столик. Подобных комнат на станции — восемь. Занять комнату можно на срок от трёх до 12 часов, цены на момент публикации варьируются от ₽300 до ₽1 тыс.