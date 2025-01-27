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Posted 27 января, 18:03

Published 27 января, 18:03

Modified 27 января, 18:05

Updated 27 января, 18:05

Капсулами на вокзале Уфы за год воспользовались 4,3 тыс. пассажиров

Тысячи уфимцев спали на вокзале

27 января 2025, 18:03
Фото: 1MI.

Капсулами на вокзале Уфы за год воспользовались 4,3 тыс. пассажиров

РЖД в понедельник, 27 января, отчиталась о количестве гостей, побывавших в номерах уфимского железнодорожного вокзала.

Новые места для сна и отдыха на станции появились в январе 2024 года. Комнаты с шумоизоляцией — «капсулы», как назвали их в РЖД» — установлены на втором этаже вокзала. Это небольише помещения всего на три «квадрата», внутри которых находятся кровать, места для багажа, лампа, розетка и столик. Подобных комнат на станции — восемь. Занять комнату можно на срок от трёх до 12 часов, цены на момент публикации варьируются от ₽300 до ₽1 тыс.

За год услугой воспользовались около 4,3 тыс. человек. Не имея точных данных о том, на какой срок чаще всего занимают комнаты, можно сказать, что уфимские капсулы принесли компании от ₽1,29 млн до ₽4,3 млн.

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