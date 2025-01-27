Суд забрал земли у чиновника-наркомана из Башкирии

Posted 27 января, 08:30
Published 27 января, 08:30
Modified 27 января, 08:43
Updated 27 января, 08:43
Фирма «Тархан» принадлежит экс-директору ГАУ «Баймакский сельхоз» Даниле Мазгарову. В августе 2022 года суд признал мужчину виновным в незаконной вырубке леса и езде в наркотическом опьянении. Однако Мазгаров «отделался» четырьмя годами условного заключения.
Во время работы Мазгарова с его фирмой «Тархан» был заключен договор аренды лесного участка. Однако фирма задолжала региональному и федеральному бюджету деньги за аренду 129 гектаров леса в Кананикольском лесничестве Зилаирского района.
Региональное Минсельхоза потребовало оплатить долг в досудебном порядке, однако, не получив ответа, все же обратилось к Фемиде. Суд постановил оплатить задолженность в размере почти ₽82 тыс, а арендованные земли вернуть в пользу государства.
Ранее Mkset сообщил, что чиновник из Башкирии отправился в колонию за «серую схему».