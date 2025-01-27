mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 08:30

Published 27 января, 08:30

Modified 27 января, 08:43

Updated 27 января, 08:43

Суд забрал земли у чиновника-наркомана из Башкирии

Суд забрал земли у чиновника-наркомана из Башкирии

27 января 2025, 08:30
Фото: 1MI.
Компания «Тархан», принадлежащая судимому экс-чиновнику, вернет государству 129 гектаров леса, согласно решению Арбитражного суда, вынесенного в понедельник, 27 января.

Фирма «Тархан» принадлежит экс-директору ГАУ «Баймакский сельхоз» Даниле Мазгарову. В августе 2022 года суд признал мужчину виновным в незаконной вырубке леса и езде в наркотическом опьянении. Однако Мазгаров «отделался» четырьмя годами условного заключения.

Во время работы Мазгарова с его фирмой «Тархан» был заключен договор аренды лесного участка. Однако фирма задолжала региональному и федеральному бюджету деньги за аренду 129 гектаров леса в Кананикольском лесничестве Зилаирского района.

Региональное Минсельхоза потребовало оплатить долг в досудебном порядке, однако, не получив ответа, все же обратилось к Фемиде. Суд постановил оплатить задолженность в размере почти ₽82 тыс, а арендованные земли вернуть в пользу государства.

В Башкирии крупному чиновнику дали полтора года колонии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщил, что чиновник из Башкирии отправился в колонию за «серую схему».

Читайте также:
Горе-отца объявили в розыск в БашкирииМигрант напал на мужчину в центре УфыГТАшник из Уфы получил реальный срок
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Долг#Минсельхоз#Фемида#Незаконная вырубка леса#Аренда земель#Наркотическое опьянение#Данила Мазгаров#Тархан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика