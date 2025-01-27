Скончалась легенда башкирской сцены

Posted 27 января, 18:02
Published 27 января, 18:02
Modified 27 января, 18:04
Updated 27 января, 18:04
Ибрагимов на протяжении 40 лет руководил Домом культуры деревни Янышево (Благоварский район). Там он пел и играх на народных инструментаъ. Как в посёлке, так и по всей Башкирии музыкант пользовался популярностью и народной любовью.
Певца награждали власти Башкирии, Всемирный конгресс татар, а также Союз женщин РБ «Ак калфак». У Ибрагимова, как пишут его близкие в соцсетях, осталась мать, супруга, а также многочисленные дети и внуки.