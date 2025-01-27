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Posted 27 января, 18:02

Published 27 января, 18:02

Modified 27 января, 18:04

Updated 27 января, 18:04

В Башкирии скончался певец Махмут Ибрагимов

Скончалась легенда башкирской сцены

27 января 2025, 18:02
Фото: Нәфисә Вафина / Vk.

В Башкирии скончался певец Махмут Ибрагимов

На 67-м году жизни не стало деятеля культуры Махмута Ибрагимова, сообщил в понедельник, 27 января, советник главы Краснокамского района Башкирии Комил Сиразетдинов.

Ибрагимов на протяжении 40 лет руководил Домом культуры деревни Янышево (Благоварский район). Там он пел и играх на народных инструментаъ. Как в посёлке, так и по всей Башкирии музыкант пользовался популярностью и народной любовью.

Певца награждали власти Башкирии, Всемирный конгресс татар, а также Союз женщин РБ «Ак калфак». У Ибрагимова, как пишут его близкие в соцсетях, осталась мать, супруга, а также многочисленные дети и внуки.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в аварии под Белорецком погибла журналистка из Башкирии.

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