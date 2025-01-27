Сети быстрого питания столкнулись с проблемами из-за моды на стройность

Posted 27 января, 15:58
Published 27 января, 15:58
Modified 27 января, 15:58
Updated 27 января, 15:58
Согласно информации от Лента.ру, с апреля по июнь 2024 года число посетителей ресторанов Burger King сократилось на 3,86 процента, а у сетей Wendy’s и McDonald’s аналогичные показатели уменьшились на 3,24 и 2,5 процента соответственно.
Эта тенденция объясняется несколькими факторами, главным из которых является растущий интерес к здоровому питанию, постепенно заменяющему бодипозитив. Существует мнение, что движения за принятие своего тела таким, какое оно есть, придерживаются те, кто не может справиться с проблемой лишнего веса. Об этом пишет 56orb.
Следует отметить, что россияне не остаются в стороне от мировых трендов. По заявлениям представителей ресторанного бизнеса, граждане все чаще стали предпочитать здоровую пищу, в том числе в фастфуд-заведениях.
Для многих людей, которым не удалось справиться с проблемой лишнего веса самостоятельно, позитивные изменения наступили после появления на рынке препарата «Оземпик» и его аналогов. Эти препараты показаны людям с сахарным диабетом и ожирением.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в Соединенных Штатах более 40 процентов взрослых граждан страдают от избыточной массы тела. Каждый год американцам выписывают миллионы рецептов на популярный фармацевтический препарат.
В России в 2024 году началось производство аналогичного средства на основе семаглутида. Препарат под названием «Велгия» производится компанией «Промомед». Лекарство предназначено для пациентов с нарушениями обмена веществ, такими как ожирение, избыточная масса тела и сахарный диабет 2-го типа. Прием препарата возможен только после консультации со специалистом.
Пациенты, использующие препараты на основе семаглутида, отмечают не только снижение массы тела, но и другие положительные изменения. Например, они избавляются от вредных привычек, включая курение, употребление алкоголя, тягу к сладостям и фастфуду.
Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на актуальные аналитические отчеты, такие препараты действительно снижают тягу к никотину, алкоголю и сладкому. В связи с этим эксперты отмечают снижение объема продаж у компаний, производящих данную продукцию. Подтверждением данной тенденции является уменьшение количества посетителей в ресторанах быстрого питания.
Таким образом, можно заключить, что для большинства граждан здоровье стало важнее, чем покупка быстрой, но неполезной еды.