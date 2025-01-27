Сети быстрого питания столкнулись с проблемами из-за моды на стройность

Эта тенденция объясняется несколькими факторами, главным из которых является растущий интерес к здоровому питанию, постепенно заменяющему бодипозитив. Существует мнение, что движения за принятие своего тела таким, какое оно есть, придерживаются те, кто не может справиться с проблемой лишнего веса. Об этом пишет 56orb.