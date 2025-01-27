Септик без проблем: как правильно устроить автономную канализацию

В 2014 году строительство септика обошлось примерно в 70 тыс. руб. В эту сумму вошли материалы, аренда трактора для копки котлована и работы по установке конструкции. Сейчас такие расходы, скорее всего, увеличились, но даже с учетом инфляции автономная канализация остается выгодным решением для частных домов.