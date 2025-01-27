Сегодня в Уфе: снежный апокалипсис, оттепель и коммунальный ад

Posted 27 января, 19:00
Published 27 января, 19:00
Modified 27 января, 19:00
Updated 27 января, 19:00
Во вторник, 28 января, в Уфе синоптики прогнозируют умеренную облачность с осадками в виде мокрого снега. На дорогах — полный букет неприятностей: от гололёда до заносов. Добавит неудобств и туман, который снизит видимость на проезжей части. Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными.
Ветер — юго-западного направления, от 8 до 13 м/с.
Ночью похолодает до -3°C… -5°C. Днём на термометрах будет 0°C… +2°C.
В Уфе ожидается облачная погода. Осадки в виде снега, переходящего в дождь, местами гололёд, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, туман, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3, -5°, днём 0, +2°.
В минувший понедельник, 27 января, «Уфаводоканал» сообщил об утечках воды в районе УКСИВТа — по улицам:
Ряд ограничений подачи воды запланирован и в расписании водоканала.
Во вторник, 28 января, с 10:30 до 18:30 без воды оставят следующие адреса:
Улицы Красина, Султанова
Улица Новочеркасская
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева