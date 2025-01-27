mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 19:00

Published 27 января, 19:00

Modified 27 января, 19:00

Updated 27 января, 19:00

Сегодня в Уфе: снежный апокалипсис, оттепель и коммунальный ад

Сегодня в Уфе: снежный апокалипсис, оттепель и коммунальный ад

27 января 2025, 19:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Рассказываем всё, что надо знать на сегодня, 28 января.

Погода в Уфе

Во вторник, 28 января, в Уфе синоптики прогнозируют умеренную облачность с осадками в виде мокрого снега. На дорогах — полный букет неприятностей: от гололёда до заносов. Добавит неудобств и туман, который снизит видимость на проезжей части. Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными.

Ветер — юго-западного направления, от 8 до 13 м/с.

Ночью похолодает до -3°C… -5°C. Днём на термометрах будет 0°C… +2°C.

В Уфе ожидается облачная погода. Осадки в виде снега, переходящего в дождь, местами гололёд, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, туман, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3, -5°, днём 0, +2°.

Отключения воды в Уфе

В минувший понедельник, 27 января, «Уфаводоканал» сообщил об утечках воды в районе УКСИВТа — по улицам:

  • Мингажева, 3, 3А, 4, 6, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 4А, 6А, 6б, 10, 10А, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А;
  • Ветошникова, 2А, 4;
  • Б.Московская, 1, 3, 4, 5, 7А;

Ряд ограничений подачи воды запланирован и в расписании водоканала.

Во вторник, 28 января, с 10:30 до 18:30 без воды оставят следующие адреса:

  • Оборонная, 1-10;
  • Бессонова, 44, 44А, 51;
  • Мурманская, 19-49;
  • Мурманский переулок, чётные номера 2-14;
  • Северная, нечётная сторона 19-29.

Перекрытия дорог в Уфе

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Новочеркасская

  • Где: одна полоса движения по чётной стороне;
  • Когда: с 27 января по 3 февраля.

Улица Менделеева

  • Где: половина полоса на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово (участок 50 м);
  • Когда: с 28 январяпо 8 февраля.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезжа к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перезд съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.
Читайте также:
Уфимец заплатил ₽5 тысяч за несогласованный протестБеглец от службы оштрафован на ₽50 тысяч в УфеСкончалась легенда башкирской сцены
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика