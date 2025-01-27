Сегодня в Уфе: снежный апокалипсис, оттепель и коммунальный ад

Во вторник, 28 января, в Уфе синоптики прогнозируют умеренную облачность с осадками в виде мокрого снега. На дорогах — полный букет неприятностей: от гололёда до заносов. Добавит неудобств и туман, который снизит видимость на проезжей части. Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными.