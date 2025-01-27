Рукастым уфимцам заплатят ₽100 тысяч

Больше всего кадровый голод поразил ПАО «ОДК-УМПО». Моторостроительной компании требуется более 3,5 тыс сотрудников. Больше всего отдел кадров интересуют инженеры-конструкторы (45 вакансий с зарплатой от ₽54 тыс), контролеры станочных и слесарных работ (более 300 мест с зарплатой около ₽50 тыс), оператор станков с программным управлением (525 вакансий с месячной оплатой от ₽109 тыс), а также 420 слесарей с зарплатой от ₽100 тыс.