Рукастым уфимцам заплатят ₽100 тысяч

Posted 27 января, 07:43
Published 27 января, 07:43
Modified 27 января, 08:02
Updated 27 января, 08:02
Больше всего кадровый голод поразил ПАО «ОДК-УМПО». Моторостроительной компании требуется более 3,5 тыс сотрудников. Больше всего отдел кадров интересуют инженеры-конструкторы (45 вакансий с зарплатой от ₽54 тыс), контролеры станочных и слесарных работ (более 300 мест с зарплатой около ₽50 тыс), оператор станков с программным управлением (525 вакансий с месячной оплатой от ₽109 тыс), а также 420 слесарей с зарплатой от ₽100 тыс.
Строительная фирма ООО «ЮгСтройСнаб» готова пополнить ряды сотрудников почти пятью сотнями новичков. Компании требуются каменщики, маляры, монтажники, штукатуры и электрики. Зарплаты начинаются от ₽30 тыс.
В компанию «Стеклонит» за ₽65 тыс в месяц приглашают водителей погрузчиков, транспортировщикам предлагают ₽50 тыс, а уборщикам ₽30 тыс.
Уфимцев, заинтересованных в вакансиях, просят связаться с компаниями, либо обратиться в Центр занятости.