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Posted 27 января, 07:43

Published 27 января, 07:43

Modified 27 января, 08:02

Updated 27 января, 08:02

Уфимские предприятия массово набирают сотрудников

Рукастым уфимцам заплатят ₽100 тысяч

27 января 2025, 07:43
Фото: 1MI.

Уфимские предприятия массово набирают сотрудников

Крупные компании Уфы опубликовали более четырех тысяч вакансий, сообщает в понедельник, 27 января, Центр занятости республики.

Больше всего кадровый голод поразил ПАО «ОДК-УМПО». Моторостроительной компании требуется более 3,5 тыс сотрудников. Больше всего отдел кадров интересуют инженеры-конструкторы (45 вакансий с зарплатой от ₽54 тыс), контролеры станочных и слесарных работ (более 300 мест с зарплатой около ₽50 тыс), оператор станков с программным управлением (525 вакансий с месячной оплатой от ₽109 тыс), а также 420 слесарей с зарплатой от ₽100 тыс.

Строительная фирма ООО «ЮгСтройСнаб» готова пополнить ряды сотрудников почти пятью сотнями новичков. Компании требуются каменщики, маляры, монтажники, штукатуры и электрики. Зарплаты начинаются от ₽30 тыс.

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В компанию «Стеклонит» за ₽65 тыс в месяц приглашают водителей погрузчиков, транспортировщикам предлагают ₽50 тыс, а уборщикам ₽30 тыс.

Уфимцев, заинтересованных в вакансиях, просят связаться с компаниями, либо обратиться в Центр занятости.

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Ранее Mkset опубликовал топ самых высокооплачиваемых профессий в Башкирии.

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