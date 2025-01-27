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Posted 27 января, 12:38

Published 27 января, 12:38

Modified 27 января, 12:38

Updated 27 января, 12:38

Российские компании начали выкупать неиспользуемые смартфоны

Российские компании начали выкупать неиспользуемые смартфоны

27 января 2025, 12:38
Фото: 1MI.
Как сообщила Российская Газета, «Авито» и «М.Видео-Эльдорадо» начали выкуп неиспользуемых смартфонов.

По данным аналитиков, у среднестатистической российской семьи дома хранится от двух до четырех неиспользуемых смартфонов, которые могли бы принести дополнительный доход. Кроме того, подобные проекты способствуют формированию культуры ответственного потребления и отражают общемировой тренд на развитие экономики совместного потребления и заботу об экологии. Организованный выкуп подержанных устройств помогает сократить объем электронных отходов и способствует более рациональному использованию ресурсов.

Как рассказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров, интерес пользователей к продаже смартфонов стабильно растет. «При этом многие предпочитают реализовывать свои гаджеты через инструменты выкупа — без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество таких сделок выросло почти в шесть раз», — комментирует Павел Комаров.

Руководитель департамента физических сервисов Группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов отмечает, что сегодня рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. В настоящее время на нем представлено несколько крупных игроков. «Современная техника служит на протяжении многих лет и может быть эффективно использована вторично», — заявил Андрей Агапов.

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