Российские компании начали выкупать неиспользуемые смартфоны

Posted 27 января, 12:38
Published 27 января, 12:38
Modified 27 января, 12:38
Updated 27 января, 12:38
По данным аналитиков, у среднестатистической российской семьи дома хранится от двух до четырех неиспользуемых смартфонов, которые могли бы принести дополнительный доход. Кроме того, подобные проекты способствуют формированию культуры ответственного потребления и отражают общемировой тренд на развитие экономики совместного потребления и заботу об экологии. Организованный выкуп подержанных устройств помогает сократить объем электронных отходов и способствует более рациональному использованию ресурсов.
Как рассказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров, интерес пользователей к продаже смартфонов стабильно растет. «При этом многие предпочитают реализовывать свои гаджеты через инструменты выкупа — без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество таких сделок выросло почти в шесть раз», — комментирует Павел Комаров.
Руководитель департамента физических сервисов Группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов отмечает, что сегодня рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. В настоящее время на нем представлено несколько крупных игроков. «Современная техника служит на протяжении многих лет и может быть эффективно использована вторично», — заявил Андрей Агапов.