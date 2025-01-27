Ревность довела уфимца до скамьи подсудимых

Как установили следователи, житель Гафурийского района узнал, что его бывшая пассия крутила росан с общим знакомым, пока сам парень находился в армии. Обиженный мужчина решил восстановить справедливость, пригласив старого товарища на разговор. На встрече парень выкатил все имеющиеся претензии и потребовал у оппонента деньги или принадлежащую тому ВАЗ-21140 — в качестве моральной компенсации.