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Posted 27 января, 12:48

Published 27 января, 12:48

Modified 27 января, 12:50

Updated 27 января, 12:50

Ревнивца из Башкирии осудят по трем статьям

Ревность довела уфимца до скамьи подсудимых

27 января 2025, 12:48
Фото: 1MI.

Ревнивца из Башкирии осудят по трем статьям

Парень из Башкирии предстанет пред судом, за разбой, похищение человека и угон авто, сообщили в региональном Следкоме в понедельник, 27 января.

Как установили следователи, житель Гафурийского района узнал, что его бывшая пассия крутила росан с общим знакомым, пока сам парень находился в армии. Обиженный мужчина решил восстановить справедливость, пригласив старого товарища на разговор. На встрече парень выкатил все имеющиеся претензии и потребовал у оппонента деньги или принадлежащую тому ВАЗ-21140 — в качестве моральной компенсации.

Когда «ответчик» возмещать «психологический ущерб» отказался, разъяренный ревнивец накинулся на него с кулаками, посадил в авто и отвез в безлюдное место, пригрозив расправой — тогда потерпевший согласился отдать «четырку», опасаясь за свою жизнь.

Избитый парень обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли ревнивца, на допросах он свою вину полностью признал. Теперь парень ждёт суда сразу за три преступления — разбой, похищение человека и угон авто.

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