Ревность довела уфимца до скамьи подсудимых

Posted 27 января, 12:48
Published 27 января, 12:48
Modified 27 января, 12:50
Updated 27 января, 12:50
Как установили следователи, житель Гафурийского района узнал, что его бывшая пассия крутила росан с общим знакомым, пока сам парень находился в армии. Обиженный мужчина решил восстановить справедливость, пригласив старого товарища на разговор. На встрече парень выкатил все имеющиеся претензии и потребовал у оппонента деньги или принадлежащую тому ВАЗ-21140 — в качестве моральной компенсации.
Когда «ответчик» возмещать «психологический ущерб» отказался, разъяренный ревнивец накинулся на него с кулаками, посадил в авто и отвез в безлюдное место, пригрозив расправой — тогда потерпевший согласился отдать «четырку», опасаясь за свою жизнь.
Избитый парень обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли ревнивца, на допросах он свою вину полностью признал. Теперь парень ждёт суда сразу за три преступления — разбой, похищение человека и угон авто.
Ранее Mkset рассказал, как предприимчивый председатель уфимского СНТ повесил на соседей свой многомиллионный долг.