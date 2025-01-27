Плесень повсюду — почему нельзя закрывать дверцу стиралку сразу после стирки?

Для моделей с вертикальной загрузкой подход другой. Люк этих машин находится сверху, и открытая крышка может привести к накоплению влаги в петлях. Это ускоряет их износ и вымывание смазки. Поэтому в случае с такими устройствами нужно открывать крышку лишь на время, достаточное для испарения влаги.