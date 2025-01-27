Плесень повсюду — почему нельзя закрывать дверцу стиралку сразу после стирки?

Posted 27 января, 05:00
Published 27 января, 05:00
Modified 27 января, 05:00
Updated 27 января, 05:00
Закрытая дверца сохраняет влагу внутри барабана и манжеты. Это создает благоприятную среду для образования плесени и размножения бактерий. В результате появляется неприятный запах, который легко впитывается в одежду. Также остатки воды и стирального порошка превращаются в слизь, которая попадает на фильтры и детали машины.
— Грязь, бактерии и плесень постепенно станут источником характерного запаха, который распространится на белье, — отмечают эксперты iXBT.
Металлические части агрегата также страдают от закрытой дверцы. Под воздействием влаги начинается коррозия, особенно у крестовины барабана, выполненной из силумина — лёгкого, но уязвимого материала. Силуминовая крестовина постепенно разрушается, что может привести к дорогому ремонту.
Есть мнение, что оставлять люк открытым вредно, так как дверца может провиснуть под своим весом. Эксперты iXBT уточняют, что это возможно лишь в редких случаях и только при длительном воздействии. Современные петли и фиксаторы рассчитаны на подобные нагрузки. Так что риск деформации минимален.
Оставление люка приоткрытым после стирки помогает избежать большинства проблем. Влага испаряется, что препятствует образованию плесени и коррозии.
— В этом случае удастся проветрить стиральную машину. Из неё испарятся остатки влаги. Элементы агрегата будут изнашиваться медленнее, — подчёркивают эксперты iXBT.
Для проветривания достаточно открыть дверцу на несколько сантиметров. Такой зазор не занимает много места, но обеспечивает циркуляцию воздуха. Если в семье есть дети или животные, можно использовать специальные фиксаторы, чтобы дверца оставалась приоткрытой.
Для моделей с вертикальной загрузкой подход другой. Люк этих машин находится сверху, и открытая крышка может привести к накоплению влаги в петлях. Это ускоряет их износ и вымывание смазки. Поэтому в случае с такими устройствами нужно открывать крышку лишь на время, достаточное для испарения влаги.
После завершения стирки дверцу стоит открывать, чтобы барабан и манжета полностью высохли. Это продлит срок службы техники и избавит от неприятного запаха. Закрывать люк можно через несколько часов, когда внутренняя поверхность будет сухой. Такой подход обеспечивает баланс между сохранностью деталей и гигиеной.
Помните, что мелочи в уходе за бытовой техникой играют важную роль. Простое проветривание поможет избежать множества неприятностей и продлит срок службы вашей стиральной машины.
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