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Posted 27 января, 05:00

Published 27 января, 05:00

Modified 27 января, 05:00

Updated 27 января, 05:00

Плесень повсюду — почему нельзя закрывать дверцу стиралку сразу после стирки?

Плесень повсюду — почему нельзя закрывать дверцу стиралку сразу после стирки?

27 января 2025, 05:00
Фото: Изображение Midjourney. Плесень повсюду — почему нельзя закрывать дверцу стиралку сразу после стирки?
Вопрос о том, как правильно обращаться с люком стиральной машины после стирки, волнует многих. Нужно ли оставлять его открытым или закрывать? Этот на первый взгляд незначительный момент может повлиять на срок службы техники и комфорт её использования.

Закрытая дверца сохраняет влагу внутри барабана и манжеты. Это создает благоприятную среду для образования плесени и размножения бактерий. В результате появляется неприятный запах, который легко впитывается в одежду. Также остатки воды и стирального порошка превращаются в слизь, которая попадает на фильтры и детали машины.

— Грязь, бактерии и плесень постепенно станут источником характерного запаха, который распространится на белье, — отмечают эксперты iXBT.

Металлические части агрегата также страдают от закрытой дверцы. Под воздействием влаги начинается коррозия, особенно у крестовины барабана, выполненной из силумина — лёгкого, но уязвимого материала. Силуминовая крестовина постепенно разрушается, что может привести к дорогому ремонту.

Мифы о провисании люка

Есть мнение, что оставлять люк открытым вредно, так как дверца может провиснуть под своим весом. Эксперты iXBT уточняют, что это возможно лишь в редких случаях и только при длительном воздействии. Современные петли и фиксаторы рассчитаны на подобные нагрузки. Так что риск деформации минимален.

Мифы о провисании люка
Мифы о провисании люка. Фото: Изображение Midjourney

Преимущества открытой дверцы

Оставление люка приоткрытым после стирки помогает избежать большинства проблем. Влага испаряется, что препятствует образованию плесени и коррозии.

— В этом случае удастся проветрить стиральную машину. Из неё испарятся остатки влаги. Элементы агрегата будут изнашиваться медленнее, — подчёркивают эксперты iXBT.

Для проветривания достаточно открыть дверцу на несколько сантиметров. Такой зазор не занимает много места, но обеспечивает циркуляцию воздуха. Если в семье есть дети или животные, можно использовать специальные фиксаторы, чтобы дверца оставалась приоткрытой.

Исключения: машины с вертикальной загрузкой

Для моделей с вертикальной загрузкой подход другой. Люк этих машин находится сверху, и открытая крышка может привести к накоплению влаги в петлях. Это ускоряет их износ и вымывание смазки. Поэтому в случае с такими устройствами нужно открывать крышку лишь на время, достаточное для испарения влаги.

Итог: как правильно поступать?

После завершения стирки дверцу стоит открывать, чтобы барабан и манжета полностью высохли. Это продлит срок службы техники и избавит от неприятного запаха. Закрывать люк можно через несколько часов, когда внутренняя поверхность будет сухой. Такой подход обеспечивает баланс между сохранностью деталей и гигиеной.

Помните, что мелочи в уходе за бытовой техникой играют важную роль. Простое проветривание поможет избежать множества неприятностей и продлит срок службы вашей стиральной машины.

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#Ольга Харина#Техника#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Стирка
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