Очаровательная уфимка чудом не погибла в колодце

Posted 27 января, 10:08
Published 27 января, 10:08
Modified 27 января, 10:45
Updated 27 января, 10:45
Сегодня утром, 27 января, в поселке Нижегородка Уфимского района произошло настоящее спасение. Спасатели МЧС России сработали на «ура», вытащив из колодца заблудшую собаку. Чудо произошло на улице Чапаева, где четвероногая красавица оказался в затруднительном положении.
Сначала местные жители услышали, как скулит животное, нашли колодец и вызвали специалистов. Целый отряд спасателей МЧС оперативно выдвинулся на помощь пушистой очаровашке. Собаку достали из колодца и передали в ветеринарную службу, где испачканную и замершую дворняжку вымыли и отогрели.
Ранее Mkset рассказал о милой акции в Уфе. Мэр Мавлиев поручил ежемесячно проводить благотворительное мероприятие «Ищу человека». Каждую последнюю субботу месяца волонтеры под руководством местной администрации открывают сбор пожертвований для уфимских приютов, а также предлагают неравнодушным уфимцам забрать домой пушистых беспризорников.