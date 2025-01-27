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Posted 27 января, 10:08

Published 27 января, 10:08

Modified 27 января, 10:45

Updated 27 января, 10:45

Уфимские спасатели вытащили упавшую в колодец брюнетку

Очаровательная уфимка чудом не погибла в колодце

27 января 2025, 10:08
Фото: МЧС по РБ.

Уфимские спасатели вытащили упавшую в колодец брюнетку

Спасатели МЧС спасли дворняжку от смерти, сообщили в ведомстве в понедельник, 27 января.

Сегодня утром, 27 января, в поселке Нижегородка Уфимского района произошло настоящее спасение. Спасатели МЧС России сработали на «ура», вытащив из колодца заблудшую собаку. Чудо произошло на улице Чапаева, где четвероногая красавица оказался в затруднительном положении.

Сначала местные жители услышали, как скулит животное, нашли колодец и вызвали специалистов. Целый отряд спасателей МЧС оперативно выдвинулся на помощь пушистой очаровашке. Собаку достали из колодца и передали в ветеринарную службу, где испачканную и замершую дворняжку вымыли и отогрели.

Спасение четвероногой красавицы в Уфе
Спасение четвероногой красавицы в Уфе. Фото: МЧС по РБ
Мавлиев пристраивает бастардов
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Ранее Mkset рассказал о милой акции в Уфе. Мэр Мавлиев поручил ежемесячно проводить благотворительное мероприятие «Ищу человека». Каждую последнюю субботу месяца волонтеры под руководством местной администрации открывают сбор пожертвований для уфимских приютов, а также предлагают неравнодушным уфимцам забрать домой пушистых беспризорников.

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