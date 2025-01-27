Очаровательная уфимка чудом не погибла в колодце

Сначала местные жители услышали, как скулит животное, нашли колодец и вызвали специалистов. Целый отряд спасателей МЧС оперативно выдвинулся на помощь пушистой очаровашке. Собаку достали из колодца и передали в ветеринарную службу, где испачканную и замершую дворняжку вымыли и отогрели.